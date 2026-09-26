Bronte conferisce la cittadinanza onoraria a Joseph Ficalora: il banchiere statunitense dona altri 10 mila euro all’ospedale

In un clima di profonda commozione, il Consiglio comunale di Bronte ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria al banchiere e filantropo statunitense Joseph Ficalora. Un riconoscimento dal forte valore simbolico, nato per celebrare il legame speciale tra l’uomo d’affari americano e la città etnea, terra d’origine della madre, ma soprattutto per ringraziarlo dell’impegno concreto dimostrato nei confronti della comunità e del presidio ospedaliero “Castiglione – Prestianni”. La decisione è stata fortemente promossa dal consigliere comunale Angelica Prestianni e sostenuta dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Gullotta. Alla cerimonia, presieduta dalla dott.ssa Silvia Fallico, ha partecipato anche lo stesso Ficalora in collegamento video dagli Stati Uniti, che ha voluto condividere un momento particolarmente emozionante e confermare il proprio impegno verso Bronte con una nuova donazione.

Alla base del conferimento della cittadinanza onoraria c’è un gesto di grande generosità compiuto negli anni scorsi da Joseph Ficalora, che ha scelto di sostenere concretamente la città natale della madre attraverso un importante contributo economico destinato alla sanità locale. Il banchiere e filantropo aveva infatti elargito 50 mila dollari, una somma fondamentale per l’ammodernamento del Pronto Soccorso dell’ospedale “Castiglione – Prestianni”.

Un intervento che aveva rappresentato un segnale concreto di vicinanza alla comunità brontese e che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo. Durante la cerimonia, Ficalora ha infatti annunciato una ulteriore donazione da 10 mila euro, stanziata in collaborazione con l’imprenditore e filantropo Tony Di Piazza. Un nuovo contributo che conferma una sensibilità costante e un rapporto mai interrotto con le proprie radici.

Prestianni: “Un legame viscerale che lo unisce alla nostra terra”

Il consigliere comunale Angelica Prestianni, promotrice del riconoscimento, ha sottolineato il valore umano e istituzionale della cittadinanza onoraria, ricordando anche il percorso che aveva portato alla prima donazione, quando ricopriva l’incarico di assessore alla Salute del Comune con il senatore Pino Firrarello sindaco. “Ho fortemente voluto e promosso questo riconoscimento per Joseph Ficalora non soltanto per rendere omaggio a una carriera professionale di straordinario prestigio, ma soprattutto per celebrare quel legame viscerale che lo unisce alla nostra terra. Quando si persegue il bene supremo di Bronte e la tutela della salute, le divisioni politiche devono lasciare spazio all’unità. La nuova donazione promossa con Tony Di Piazza è l’ennesima riprova di una sensibilità non comune: un segnale tangibile di come l’amore per le proprie radici possa trasformarsi in un motore concreto di speranza per l’intera comunità”.

Il sindaco Gullotta: “Bronte lo riabbraccia come un suo figlio”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giuseppe Gullotta, che ha definito il conferimento della cittadinanza onoraria un momento storico per la città. Secondo il primo cittadino, il riconoscimento rappresenta molto più di un atto formale, perché sancisce ufficialmente un rapporto umano e affettivo costruito nel tempo tra Ficalora e Bronte.

“Questo conferimento non rappresenta una mera formalità istituzionale, bensì il tributo più alto che la nostra città possa concedere. Significa dire a un uomo illustre che egli è parte indissolubile del nostro sangue, della nostra storia e del nostro futuro. In un territorio montano che lotta quotidianamente per garantire i propri servizi essenziali, il sostegno di Joseph Ficalora non è stata una semplice carità, ma un autentico gesto d’amore. Oggi Bronte non lo festeggia come un ospite, ma lo riabbraccia a pieno titolo come un suo figlio, riannodando quel filo d’affetto che nemmeno l’Oceano è mai riuscito a spezzare”.

La giornata dedicata a Joseph Ficalora si chiude così con un riconoscimento che unisce istituzioni, sanità e solidarietà, valorizzando il rapporto tra Bronte e una figura che, pur vivendo dall’altra parte dell’oceano, ha continuato a mantenere vivo il legame con la propria storia familiare e con la comunità d’origine.