Bronte, al via il restyling delle strade nella zona artigianale

Prendono ufficialmente il via i lavori di riqualificazione della zona artigianale di Bronte, uno dei poli produttivi più dinamici e rappresentativi dell’intera Regione Siciliana, capace di unire la tradizione artigianale a moderne infrastrutture industriali.

L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento di un milione e mezzo di euro erogato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, consentirà il totale rifacimento del manto stradale delle strade dell’area produttiva, per una superficie complessiva di circa 50 mila metri quadrati. Le opere previste nel progetto esecutivo affronteranno in modo radicale il grave stato di usura dell’arteria, causato dal costante transito quotidiano di mezzi pesanti e tir a servizio delle aziende locali.

L’iter di cantiere comprende una prima fase di scarificazione del vecchio strato di asfalto ammalorato

L’iter di cantiere comprende una prima fase di scarificazione del vecchio strato di asfalto ammalorato, a cui seguirà la posa di uno strato di collegamento di 5 centimetri – il cosiddetto “binder” – e, infine, la stesura del tappetino di usura finale da 3 centimetri. Contestualmente, la pianificazione degli interventi contempla la sistemazione dei vialetti pedonali e la cura rigorosa delle aree verdi perimetrali, restituendo decoro e vivibilità all’intero insediamento. La gestione tecnica dei lavori è affidata al geometra Gisella Pasqua, nel ruolo di progettista e Responsabile Unico del Procedimento (RUP), mentre la Direzione dei Lavori fa capo al geometra Nino Saitta, responsabile del settore Urbanistica del Comune. L’impresa esecutrice avrà a disposizione un cronoprogramma di 90 giorni lavorativi per completare l’intera opera.

E prima dell’inizio dei lavori il sindaco, avv. Giuseppe Gullotta ed il vice sindaco, ing. Gaetano Messina hanno effettuato un sopralluogo alla presenza dei tecnici e dell’impresa che eseguirà i lavori.

“La zona artigianale costituisce il cuore pulsante dell’economia brontese, un luogo in cui si generano ricchezza e occupazione per l’intero comprensorio – ha sottolineato l’avv. Gullotta – Offrire infrastrutture moderne e viabilità sicura rappresenta la migliore testimonianza della vicinanza e del sostegno costante delle istituzioni nei confronti della classe imprenditoriale e produttiva del nostro territorio». «Trattandosi di un finanziamento con scadenze ben definite, occorre agire con tempestività e precisione. – ha aggiunto il vice sindaco Messina – Questo intervento sulla viabilità si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento dei servizi, che comprende già la connettività in fibra ottica e futuri progetti di videosorveglianza per garantire alle nostre imprese uno sviluppo moderno e sicuro”.