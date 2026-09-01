Bovalino Superiore in festa per Maria SS. Immacolata: il programma dal 29 agosto al 9 settembre

Bovalino Superiore si prepara a rinnovare la sua profonda devozione verso Maria SS. Immacolata con un ricco calendario di appuntamenti in programma dal 29 agosto al 9 settembre. I festeggiamenti patronali uniranno momenti di preghiera e condivisione a iniziative culturali e popolari, tra il novenario, la giornata dedicata agli ammalati e agli anziani, la festa dei bambini, il tradizionale Ballo dei Giganti, musica, teatro e street food. Il culmine sarà raggiunto martedì 8 settembre, giorno della festa, con la solenne celebrazione eucaristica, la processione per le vie del paese, la serata operistica e lo spettacolo pirotecnico conclusivo.

Il programma dei festeggiamenti patronali di Maria SS. Immacolata Bovalino Superiore dal 29 agosto al 9 settembre

SABATO 29 AGOSTO

Ore 17.30 – Il suono dei tamburi per le vie del paese annuncerà l’inizio dei festeggiamenti.

Ore 18.00 – Santo Rosario.

Ore 18.30 – Il rullo dei tamburi e il suono delle campane a festa annunceranno l’esposizione dell’antico simulacro di MARIA SS. IMMACOLATA per il novenario che prepara la grande festa.

Ore 19.00 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 20.00 – P.zza Camillo Costanzo II: condivisione. Ballo dei Giganti di Bovalino Superiore di Giovanni Pulitanò.

Ore 21.30 – Largo Castello: proiezione del documentario Un sorriso… I percorsi di Antonio Giuseppe Malafarina.

DA DOMENICA 30 AGOSTO A LUNEDÌ 7 SETTEMBRE

Ore 18.30 – S. Rosario.

Ore 19.00 – Santa Messa, Preghiera della novena e Benedizione Eucaristica.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE: LA MADONNA E LA DIMENSIONE MISSIONARIA DEL NOSTRO BATTESIMO.

Ore 18.30 – Santo Rosario dalla Caritas.

Ore 19.00 – Santa Messa, Preghiera della novena e Benedizione Eucaristica.

SABATO 5 SETTEMBRE – GIORNATA DEGLI AMMALATI E DEGLI ANZIANI

Ore 18.00 – Raduno al Castello accoglienza degli ammalati, dell’Auser e dell’UNITALSI. Breve Fiaccolata e S. Rosario itinerante verso la Chiesa Matrice con il quadro della Beata Vergine Maria. All’arrivo Santa Messa, esposizione del Santissimo e Benedizione Eucaristica.

Ore 21.30 – P.zza Camillo Costanzo II: proiezione del documentario sui festeggiamenti del 2024.

DOMENICA 6 SETTEMBRE – GIORNATA DEDICATA AI CONFRATELLI E ALLE CONSORELLE DEFUNTI.

Ore 18.30 – S. Rosario.

Ore 19.00 – Santa Messa, Preghiera della novena e Benedizione Eucaristica.

Ore 20.00: Street Food.

Ore. 20.30: Street band Ottopiù.

Ore 21.30 – Largo Castello: Capofortuna Band. Tributo a Rino Gaetano.

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE – GIORNATA DELLE FAMIGLIE E FESTA DEI BAMBINI.

Ore 17.00 – P.zza Gaetano Ruffo II: arrivo dell’Associazione Musicale “Amici della Musica – Maria SS. Immacolata” di Bovalino.

Ore 18.30 – S. Rosario delle famiglie.

Ore 19.00 – Santa Messa. Benedizione di tutti i bambini.

Ore 19:30 – Esposizione del Santissimo e Veglia Eucaristica. preghiera di lode e di intercessione. Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Recita delle Litanie della Vergine e solenne Benedizione Eucaristica.

Ore 20.00 – Street Food. Ballo dei Giganti di Bovalino Superiore di Giovanni Pulitanò.

Ore 21.30 – Largo Castello: commedia in due atti Clelia e Bice.

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE FESTA DI MARIA SS. IMMACOLATA

Ore 06.00 – L’alba del giorno di festa sarà allietata dalle note del “Mattutino” che percorrerà le vie del paese.

Ore 06.00 – Santa Messa dell’Aurora.

Ore 08.30 – Arrivo del Complesso Bandistico “G. Rossini – Città di Gioiosa Ionica” che sfilerà per le vie di Bovalino Superiore.

Ore 10.00 – I rullanti di Bovalino Superiore diretti da Giovanni Pulitanò sfileranno per le vie di Bovalino Marina.

Ore 17.30 – Entrata in piazza G. Ruffo II del Complesso Bandistico “G. Rossini – Città di Gioiosa Ionica” che allieterà i presenti con l’esecuzione di gran marce sinfoniche scelte.

Ore 18.30 – Santo Rosario.

Ore 19.00 – Solenne CELEBRAZIONE EUCARISTICA. A seguire SOLENNE PROCESSIONE per le vie del paese.

Ore 20.00 – Street Food.

Ore 22.00 – P.zza Gaetano Ruffo II: serata operistica a cura del Complesso Bandistico “G. Rossini – Città di Gioiosa Ionica”.

Ore 23.30 circa – Spettacolo pirotecnico della ditta Fa.si.ma. Fuochi da Santa Venerina (CT).

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE