Bovalino, il messaggio della Garante per l’Infanzia per l’inizio del nuovo anno scolastico

Un messaggio dedicato ai bambini, agli adolescenti, alle famiglie e a tutta la comunità scolastica in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. È quello della dott.ssa Francesca Racco, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Bovalino, che ha voluto rinnovare il proprio impegno al fianco dei più giovani, sottolineando l’importanza dell’ascolto, dell’accoglienza e della costruzione di una rete capace di accompagnare chi attraversa momenti di difficoltà. Nel suo intervento, la Garante ha rivolto un augurio a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla crescita dei ragazzi, dalla scuola alle famiglie, evidenziando il valore della fiducia e della vicinanza come strumenti fondamentali per affrontare le fragilità.

“A tutti i bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, alla scuola e a tutti coloro che ogni giorno si prendono cura della crescita dei nostri ragazzi, auguro un anno fatto di ascolto, fiducia, affetto e coraggio. E soprattutto auguro di non smettere mai di credere nella bellezza della vita. Nemmeno quando diventa difficile. Nemmeno quando ci si sente fragili, diversi o soli. Perché proprio nei momenti più difficili è importante sapere che qualcuno c’è”.

L’impegno del Garante: ascoltare prima che una difficoltà diventi solitudine

Francesca Racco ha ribadito che anche per il nuovo anno scolastico il ruolo del Garante sarà quello di rappresentare un punto di riferimento per bambini e adolescenti, offrendo ascolto e sostegno a chi ha bisogno di sentirsi riconosciuto e accolto. “Ed è questa la promessa che, come Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sento di rinnovare anche per questo nuovo anno scolastico. Io ci sarò per ascoltare una voce che spesso rimane in silenzio, per accogliere una difficoltà prima che diventi una solitudine, per i bambini e per gli adolescenti che hanno bisogno di sentirsi visti, riconosciuti e rispettati”. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche al mondo della scuola, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, chiamati ogni giorno ad affrontare il delicato compito educativo e sociale di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita.

“Sarò accanto alla scuola, ai Dirigenti, agli insegnanti e a tutti coloro che ogni giorno, spesso con grande fatica e con immensa responsabilità, accompagnano i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita. Perché nessun bambino dovrebbe sentirsi solo davanti a una difficoltà. Nessun genitore dovrebbe avere paura di chiedere aiuto. Nessun insegnante dovrebbe sentirsi solo nel prendersi cura”.

Una rete tra scuola, Comune e servizi sociali

Nel suo messaggio, la Garante ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione tra tutte le realtà che operano a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo è costruire una rete sempre più efficace insieme alla Scuola, all’Amministrazione comunale e all’Ufficio Politiche Sociali, capace di intervenire prima che le difficoltà si trasformino in isolamento. “Continueremo, insieme alla Scuola, all’Amministrazione comunale e all’Ufficio Politiche Sociali, a costruire una rete sempre più forte: una rete capace di ascoltare prima di giudicare, di accogliere prima di escludere, di cercare soluzioni prima che le difficoltà diventino muri. Una rete fatta di persone che scelgono di esserci”.

La tutela dei diritti dei più piccoli, secondo Francesca Racco, non significa soltanto garantire protezione, ma creare le condizioni affinché ogni bambino possa crescere con fiducia nelle proprie capacità e nel proprio futuro. “Perché tutelare l’infanzia non significa soltanto proteggere un diritto. Significa proteggere una possibilità: quella di ogni bambino di crescere sentendosi amato, accolto, libero di essere se stesso e capace, anche dopo una caduta, di rialzarsi e tornare a credere nel proprio futuro. Buon anno scolastico!”.