Bonifati, arriva il “taxi sociale” per anziani e persone fragili: consegne a domicilio e trasporti verso ospedali e servizi

Consegnare a domicilio farmaci, spesa e altri beni di prima necessità, accompagnare gli anziani verso luoghi di necessità o interesse. E’ la finalità del taxi sociale attivato dal Comune di Bonifati, nel Cosentino, e gestito dalla cooperativa sociale Il raggio verde. Il servizio a chiamata, per anziani e persone fragili, sarà utile per gli spostamenti verso ambulatori, ospedali e altre strutture sanitarie così da garantire l’accesso a visite mediche, esami clinici, terapie fisiche e riabilitative; ma anche per gli spostamenti verso Poste, uffici pubblici, mercati ed esercizi commerciali. Il servizio si occuperà anche di supportare gli anziani per portare a termine pratiche quotidiane.

Il taxi sociale, viene spiegato in una nota, “rivolto in particolar modo ad anziani con limitata autonomia, persone in condizione di fragilità e popolazione residente in aree collinari e periferiche, è accessibile telefonicamente, attraverso una linea dedicata. Le richieste di servizio trasporto e consegna a domicilio dovranno pervenire con almeno 48 ore di anticipo in modo da consentire l’ottimizzazione dei percorsi. Per visite mediche e prescrizioni farmaceutiche urgenti è prevista, invece, una corsia di priorità“. Gli operatori che si occuperanno del taxi sociale – prosegue la nota – saranno tutti riconoscibili attraverso un tesserino identificativo e non si limiteranno al trasporto ma prenderanno in carico gli utenti, supportandoli anche nello svolgimento delle richieste. Oltre agli operatori che si occuperanno di consegna e trasporto, il progetto del taxi sociale coinvolgerà anche psicologi, Oss, educatori e assistenti sociali, figure professionali che provvederanno a una continua valutazione del servizio e dei benefici che apporterà alla popolazione anziana e fragile del comune di Bonifati.