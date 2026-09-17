Bollo auto, Tajani annuncia: “abolizione non elettorale, era un’idea di Berlusconi”

L’abolizione del bollo dell’auto “era un’idea di Berlusconi del 2017, una battaglia che abbiamo condotto da sempre“. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al programma “Radio anch’io” su “Rai Radio 1”. La misura, che riguarda il 70 per cento delle auto, per ora per un anno, “diventera’ strutturale con la prossima manovra“, ha affermato il titolare della Farnesina, assicurando che le risorse, circa tre miliardi di euro, da restituire alle regioni si troveranno. Tajani ha spiegato che l’iniziativa serve a “per dare risposte agli italiani“, dal momento che “non si puo’ inseguire con provvedimenti in continuazione l’aumento del carburante“, perche’ “butteremmo un sacco di soldi senza ottenere risultati“. Infine, ha dichiarato che “non e’ una mossa elettorale” e che non significa che si va verso elezioni anticipate, ribadendo che “la maggioranza e’ solida“.