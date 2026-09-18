Bollo auto, la stoccata di Occhiuto a Tridico: “Cetto la Qualunque prometteva l’abolizione, ma solo il Governo poteva farlo” | VIDEO

Il dibattito sul bollo auto torna al centro della scena politica dopo il provvedimento approvato dal Governo Meloni, che prevede dal 2027 l’esenzione dal pagamento per le autovetture fino a 80 kW e per i motoveicoli, con il beneficio riconosciuto per un solo veicolo per cittadino. Secondo i dati diffusi dal Governo, la misura riguarda circa 14,5 milioni di veicoli, oltre il 70% delle auto in circolazione. Sul tema è intervenuto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha affidato ai social un video nel quale affronta le polemiche nate intorno alla misura e ripercorre anche il confronto politico che aveva caratterizzato la precedente campagna elettorale regionale.

Occhiuto richiama lo scontro sul bollo auto durante la campagna elettorale

Nel video pubblicato sui social, il governatore calabrese parte dal dibattito che aveva accompagnato la sfida elettorale con Pasquale Tridico, candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali. Occhiuto afferma: “diamo a Giorgia quello che è di Giorgia, a Cetto la Qualunque, quello che è di Cetto, e a Silvio, quello che è di Silvio”. Poi ricostruisce il passaggio relativo alla proposta di abolizione del bollo auto avanzata durante la campagna elettorale: “ero candidato a presidente della Regione, poi sono stato eletto presidente quando il M5S aveva invece candidato una specie di Cetto la Qualunque che, due giorni prima delle elezioni, ha promesso l’abolizione del bollo”

“Il bollo auto non può essere abolito da un presidente della Regione”

Nel suo intervento, Occhiuto chiarisce il proprio punto di vista sul ruolo delle istituzioni nella modifica della normativa. “Lo prendemmo tutti quanti in giro perché il bollo auto non può essere abolito da un presidente della Regione ma solo dal Governo centrale”. “Il presidente Meloni ha abolito la tassa dando alle regioni le risorse che incassavano dal bollo”, puntualizza Occhiuto.

Occhiuto: “deve essere solo l’inizio”

Nel suo intervento social, il presidente della Regione Calabria sostiene che il provvedimento dovrebbe rappresentare soltanto un primo passo. “Deve essere solo l’inizio. Come dicevo io a giugno, qualche mese fa, il bollo auto va tolto per tutti i cittadini italiani perché è tassa odiosa”, rimarca.

Il riferimento a Berlusconi e la rivendicazione del centrodestra

Nel finale del video, Occhiuto richiama anche la figura di Silvio Berlusconi, collegando il tema dell’abolizione delle tasse alle battaglie politiche del centrodestra. “Ma chi aveva proposto questa abolizione prima che io ne parlassi e soprattutto prima che Giorgia Meloni la facesse? Il grande Silvio Berlusconi”, sottolinea Occhiuto. “Quindi, mentre gli altri chiacchierano, il centrodestra fa i fatti”, conclude il Governatore.