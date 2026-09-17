Bollo auto e moto, in Calabria numeri pazzeschi tra veicoli e proprietari nella platea dell’esenzione dal 2027 | DATI

In Calabria la misura sul bollo approvata dal Consiglio dei ministri riguarda una platea molto ampia: 806.014 persone fisiche possiedono almeno un’autovettura o un motociclo fino a 80 kW. Il MIT rende noti i numeri che mostrano l’impatto territoriale del provvedimento, sostenuto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Nella regione circolano complessivamente 1.044.406 auto e 189.318 moto entro gli 80 kW: oltre 1,2 milioni di veicoli sotto la soglia prevista.

Per il 2027 il provvedimento prevede l’esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all’Isee. Una misura che interessa direttamente una quota rilevante della mobilità privata regionale e migliaia di cittadini che utilizzano ogni giorno auto e moto per lavoro, esigenze familiari e spostamenti sul territorio.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per la misura. L’obiettivo indicato dal Ministro è proseguire nel percorso avviato, lavorando per estendere in futuro la soglia oltre gli 80 kW.