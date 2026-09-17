Bollo auto e moto, Germanà (Lega): “misura interessa 2,1 mln di siciliani”

“In Sicilia l’abolizione del bollo voluta fortemente dalla Lega e da Matteo Salvini interessa una platea vastissima: sono 2.172.791 le persone fisiche che possiedono almeno un veicolo rientrante nella misura. In Regione sono 3.454.169 i veicoli circolanti interessati, tra auto e moto fino a 80 kW. La cancellazione del bollo è un traguardo senza precedenti e si traduce in un vantaggio tangibile per i bilanci delle famiglie italiane”. Così il senatore della Lega Nino Germanà, responsabile della Lega Sicilia, commentando i dati diffusi dal MIT sull’impatto territoriale del provvedimento.

“Un altro impegno mantenuto: alleggerire il carico fiscale e dire basta alle strette ideologiche contro i motori. A partire dal 2027, il provvedimento introduce l’esenzione dal bollo per il primo veicolo, senza alcun vincolo legato all’Isee. Un intervento che in Sicilia dà un aiuto concreto alle migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano auto e moto per lavoro, per la famiglia e per gli spostamenti sul territorio”, conclude Germanà.