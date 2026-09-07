Blue Jazz Tropea, il turismo ‘cambia ritmo’ con una nuova iniziativa

Una destinazione matura non si si misura anche sulla capacità di costruire nuove ragioni per essere scelta anche quando cambia il calendario. È dentro questa visione che nasce Blue Jazz Tropea, nuova rassegna musicale pensata per accompagnare la città nel mese di ottobre e aggiungere un ulteriore tassello alla strategia di destagionalizzazione culturale, turistica ed economica portata avanti dall’Amministrazione comunale.

“Blue Jazz Tropea – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – nasce da un’idea alla quale tenevamo molto e che oggi, grazie al lavoro della Pro Loco e alla sensibilità della Regione Calabria, può finalmente prendere forma. Questa prima edizione sarà un laboratorio: servirà a sperimentare, capire, correggere e crescere. L’obiettivo non è organizzare qualche serata musicale, ma costruire nel tempo un appuntamento fisso, capace di rafforzare il nostro calendario e di contribuire concretamente ad allungare la stagione“.

Il progetto, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Tropea, è stato raccolto e sviluppato dalla Pro Loco, guidata dalla Presidente Maria Antonietta Pugliese, che ha partecipato con successo ad un bando della Regione Calabria, ottenendo il finanziamento dell’iniziativa. Blue Jazz Tropea si prepara così a diventare una nuova proposta del calendario cittadino, con l’obiettivo di portare musica, pubblico, movimento e qualità anche oltre il periodo estivo. Il programma dettagliato, con date e appuntamenti, sarà comunicato nei prossimi giorni.

Portare persone a Tropea in autunno, sostenere le attività economiche, offrire nuovi motivi di permanenza e costruire esperienze riconoscibili: è questa la funzione strategica della rassegna. Dopo l’intensità dell’estate e prima del sempre più conosciuto e ricercato Villaggio di Natale, ottobre potrà trovare nel jazz un nuovo linguaggio di accoglienza, eleganza e racconto.

“L’ambizione – aggiunge Macrì – è fare di Blue Jazz Tropea anche uno spazio aperto a band e musicisti emergenti, italiani e stranieri, che possano scegliere la nostra città per presentarsi, farsi conoscere e incontrare il pubblico. Una sorta di palcoscenico musicale a cielo aperto, nel quale il talento degli artisti possa dialogare con la forza evocativa di Tropea. Noi mettiamo il palcoscenico, la città mette la sua magia, i musicisti il loro talento. Blue Jazz Tropea – conclude Macrì – nasce proprio con questo spirito: trasformare ottobre in un mese vivo, riconoscibile, attrattivo, capace di cambiare ritmo senza perdere l’identità profonda della destinazione“.