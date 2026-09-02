Blitz anticaporalato a Cassano allo Ionio: eseguite 11 ordinanze di custodia cautelare

Provvedimenti della Procura di Castrovillari nell’ambito di un’indagine sul territorio della Sibaritide

caporalato
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È in corso una operazione anticaporalato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, con l’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura di Castrovillari. I provvedimenti riguardano il territorio di Cassano allo Ionio e dell’intera Sibaritide. L’intervento delle autorità si inserisce nel contrasto al fenomeno del caporalato, una delle principali forme di sfruttamento nel mondo del lavoro, e interessa un’area nella quale il settore agricolo rappresenta una componente rilevante del tessuto economico e produttivo.

Il contrasto al caporalato al centro dell’azione investigativa

La lotta al caporalato punta a tutelare la dignità dei lavoratori e il rispetto delle regole nel mercato del lavoro. Attraverso le attività investigative e gli interventi giudiziari, le istituzioni mirano a individuare e contrastare eventuali meccanismi di sfruttamento e intermediazione illecita. L’operazione in corso a Cassano allo Ionio conferma l’attenzione delle autorità verso un fenomeno che continua a rappresentare una criticità sul piano sociale ed economico. Ulteriori dettagli sull’operazione potranno emergere nelle prossime ore attraverso gli sviluppi dell’attività in corso.

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