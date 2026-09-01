Bisignano, su i bicchieri per il Wine Tour Calici al Tramonto

Calici al Tramonto Wine Tour

Le iniziative del Bisignano Wine Fest, continuano con: Calici al Tramonto previsto per sabato 5 settembre 2026 presso l’azienda agricola Le Conche a Bisignano. Il wine tour Calici al Tramonto,  promosso dall’Assessore all’agricoltura del comune di Bisignano Francesco Chiaravalle in collaborazione con le aziende vitivinicole del territorio, Arsac, Regione Calabria e Calabria Straordinaria, è un’esperienza enoturistica immersiva che unisce la passeggiata tra i filari alla visita della cantina, per scoprire e respirare il vino lì dove nasce.

Degustazioni e incontri con i produttori – donne e uomini del vino – per vivere un’esperienza enologica a 360 gradi caratterizzata da natura e territorio. Impegno e passione, dedizione e creatività – sottolinea Francesco Chiaravalle Assessore all’agricoltura del Comune di Bisignano – caratterizza il magico mondo del vino che si rinnova anno dopo anno, generazione dopo generazione e racconta la storia del nostro territorio. Tra gli appuntamenti in programma Talk tematici per scoprire l’arte del vino e showcooking degustazione con Francesco Cariati Cuoco Contadino Campagna Amica per assaporare i prodotti della terra a km 0. Durante la serata il wine tour si arricchisce di fascino e cultura, con le note di live band Gardenia e la straordinaria partecipazione dell’attore Francesco Testi.

La sua presenza e il suo carisma, accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale in cui l’arte della recitazione incontra l’eccellenza e la cultura del buon vino. Abbiamo creato – prosegue Chiaravalle – degli eventi speciali per godere della magia della natura e scoprire passeggiando tra i vigneti l’arte che si cela dietro e dentro ad ogni calice. Il progetto enologico delle famiglie e delle aziende della Media Valle del Crati, rappresenta una realtà dinamica, dove la valorizzazione dei vitigni autoctoni calabresi si unisce a una visione imprenditoriale moderna, capace di proiettare le eccellenze locali sui mercati nazionali e internazionali. La filiera integrata attraverso la collaborazione stretta tra viticoltori, Istituzioni e canali di distribuzione è l’obbiettivo che vogliamo raggiungere per rafforzare il brand “Calabria”, anche attraverso la promozione  dei  prodotti del nostro territorio“, conclude Chiaravalle.

Calici al Tramonto Wine Tour

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