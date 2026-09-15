“Bigger World Adventures” e Open Day: British School Reggio Calabria apre le porte del suo mondo ai bambini | FOTO

Si sono conclusi i due recenti appuntamenti promossi da ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria, ideati per avvicinare i più piccoli alla lingua inglese in un contesto stimolante e sereno. Il primo appuntamento si è tenuto lo scorso 8 settembre negli spazi del Made in Med con “Bigger World Adventures”, un’iniziativa pensata per i bambini dai 7 ai 10 anni. Nel corso del pomeriggio, i piccoli partecipanti hanno affrontato un percorso a tappe guidato dai quattro elementi naturali (Acqua, Aria, Fuoco e Terra), prendendo parte a staffette con l’acqua, caccia al tesoro ed esperienze sensoriali a contatto con la natura.

Attraverso queste attività dinamiche, i bambini hanno potuto associare la comprensione di parole ed espressioni in lingua inglese al movimento, al tatto e al lavoro di squadra, secondo il principio che contraddistingue le attività della scuola: imparare attraverso il gioco.

L’evento si è svolto in un’atmosfera distesa e partecipata, con i bambini seguiti e affiancati nelle varie postazioni dal team della scuola, attento al coinvolgimento e alla serenità di ciascuno. Due giorni dopo l’evento, la scuola ha aperto le porte della propria sede di via Argine Destro Annunziata 13 per l’Open Day. È stato un pomeriggio dedicato all’accoglienza delle famiglie, pensato per far conoscere da vicino l’impostazione didattica della scuola e l’attenzione riposta nell’esperienza complessiva del bambino durante tutta la permanenza nella struttura, dal momento dell’ingresso fino all’uscita.

Attraverso queste due giornate, ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria ha voluto sottolineare come l’esperienza educativa si basi prima di tutto sulle persone. L’ascolto attivo, la continuità della presenza dei direttori didattici e dei docenti nelle diverse fasi del percorso educativo e la capacità di creare un clima sereno sono considerati elementi imprescindibili della vita scolastica. Un approccio che metta al centro il benessere globale del bambino, accompagnandolo con attenzione in ogni momento della sua permanenza all’interno della scuola.