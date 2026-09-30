Biennale di Filogaso: 50 artisti da tutta Italia e dall’estero per celebrare l’arte sulle colline vibonesi | INTERVISTE

La prima edizione della Biennale di Filogaso, tenutasi sulle colline vibonesi sotto la guida della curatrice Sonia De Murtas e dei direttori artistici Antonio Teti e Caterina Rizzo, si è rivelata un straordinario successo culturale. L’evento ha visto la partecipazione di circa cento artisti in totale, ridotti a circa cinquanta dopo un’attenta selezione che ha accolto talenti provenienti da diverse regioni italiane e da paesi esteri come Spagna e Argentina.

La manifestazione ha animato la comunità locale grazie a una ricca esposizione artistica e a una conferenza mattutina culminata con la premonizione dei partecipanti da parte delle autorità comunali. Sostenuta fortemente dal sindaco Massimo Trimmeliti, questa iniziativa punta a valorizzare Filogaso come crocevia di poeti e pittori, gettando le basi per future edizioni all’insegna dell’arte e della condivisione. Di seguito il reportage realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.