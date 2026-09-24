Beppe Marotta e il legame con Messina: l’incontro con Cateno De Luca e l’invito a Taormina per una granita

Una serata romana all’insegna del confronto, delle storie personali e di un legame inatteso con la Sicilia. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha raccontato l’incontro avuto con Beppe Marotta, presidente dell’Inter, svelando un particolare rapporto familiare del dirigente sportivo con la città di Messina. L’esponente politico messinese ha affidato ai propri canali il racconto della serata, sottolineando la sorpresa nello scoprire le origini siciliane della famiglia Marotta e annunciando un futuro appuntamento a Taormina, dove i due si ritroveranno per gustare una delle specialità più rappresentative della tradizione siciliana: una granita.

De Luca e Marotta, il racconto dell’incontro romano

“Serata romana e chiacchiere speciali con Beppe Marotta, presidente dell’Inter”, ha scritto Cateno De Luca, introducendo il racconto dell’incontro con uno dei manager più conosciuti del calcio italiano. Un momento definito dallo stesso leader di Sud chiama Nord particolarmente significativo, soprattutto per la scoperta del rapporto tra Marotta e il territorio messinese.“È stato bello scoprire il suo profondo legame con la nostra terra: mi ha raccontato che papà, mamma e sorella sono nati proprio a Messina”, ha raccontato De Luca, evidenziando il legame familiare del presidente nerazzurro con la città dello Stretto.

Il legame con Messina e l’appuntamento a Taormina

Nel messaggio pubblicato dopo la serata romana, De Luca ha sottolineato anche il clima di cordialità instaurato con il presidente dell’Inter, definendolo una persona particolarmente disponibile.“Ci siamo dati appuntamento a Taormina, con l’impegno di gustarci insieme una granita come si deve”, evidenzia De Luca. Un invito dal forte valore simbolico, che richiama una delle tradizioni gastronomiche più amate della Sicilia e che lega idealmente due mondi apparentemente lontani: quello della politica territoriale e quello del grande calcio nazionale. Nel concludere il suo racconto, il leader di Sud chiama Nord ha espresso parole di apprezzamento per il presidente dell’Inter. “Persona davvero squisita e di grande disponibilità”, ha scritto De Luca.