Benzina e diesel, arriva il tetto ENI: prezzo massimo a 1,99 e 2,19 euro al litro. Quanto si risparmia

Da oggi fare il pieno in Italia può costare meno in una parte della rete distributiva nazionale. ENI, attraverso il marchio Enilive, ha infatti introdotto un tetto massimo ai prezzi dei carburanti fissando il limite della benzina a 1,99 euro al litro e del gasolio a 2,19 euro al litro per un periodo iniziale di trenta giorni. La misura arriva in una fase in cui i prezzi alla pompa restano sotto pressione e apre un confronto acceso tra governo, compagnie petrolifere, consumatori e gestori indipendenti.

L’iniziativa di ENI rappresenta un intervento volontario e commerciale, non un provvedimento imposto per legge, e secondo le prime stime potrebbe garantire un risparmio medio di circa 10-11 euro per ogni pieno per gli automobilisti che riusciranno a rifornirsi presso le stazioni aderenti con prezzi superiori alla soglia fissata.

A stretto giro è arrivata anche la decisione di IP, la rete controllata dal gruppo azero Socar, che ha annunciato l’introduzione di un proprio limite massimo ai prezzi, senza però comunicare al momento il valore preciso del tetto. La società ha spiegato che il provvedimento sarà applicato “progressivamente”, iniziando dai punti vendita IP e successivamente coinvolgendo anche le stazioni a marchio Esso e gli altri distributori riforniti dal gruppo.

Benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 euro: come funziona il tetto ENI

Il nuovo meccanismo introdotto da Enilive prevede che per trenta giorni il prezzo praticato alla pompa non possa superare i valori stabiliti: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il diesel. La misura potrebbe essere prorogata fino alla fine dell’anno, ma la decisione dipenderà dall’andamento dei mercati internazionali dei carburanti, dal prezzo del petrolio e dalle condizioni economiche complessive del settore.

Il tetto riguarda i carburanti venduti attraverso la rete Enilive, che conta poco meno di 4.000 stazioni di servizio in Italia. Si tratta di una quota significativa ma non maggioritaria rispetto alla rete complessiva nazionale, composta da circa 22mila distributori. A regime, considerando anche l’iniziativa annunciata da IP, il limite massimo potrebbe interessare circa un distributore italiano su tre, modificando temporaneamente le dinamiche del mercato della distribuzione carburanti.

Il peso della rete ENI: coinvolti migliaia di distributori in tutta Italia

La rete Enilive presenta una struttura articolata: circa tre quarti degli impianti sono gestiti direttamente dalla società, mentre il restante 25% è affidato a operatori affiliati. Per questi ultimi, che potrebbero subire una riduzione dei margini a causa del prezzo massimo imposto, la compagnia ha previsto una compensazione economica. Enilive riconoscerà infatti un contributo fisso di 1.500 euro ai gestori affiliati per compensare le minori entrate legate all’applicazione del tetto.

Secondo le stime circolate sull’operazione, considerando volumi di vendita mensili nell’ordine dei 600 milioni di litri, il costo complessivo per il gruppo potrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra significativa che testimonia la portata dell’intervento, ma che non modifica il quadro generale dei prezzi energetici, ancora condizionato dalle quotazioni internazionali e dalla fiscalità sui carburanti.

Il governo applaude: “contributi senza imposizioni dall’alto”

La scelta di ENI è stata accolta positivamente dal governo, che ha rivendicato il valore dell’iniziativa come esempio di collaborazione tra istituzioni e imprese. Il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato di aver sollecitato anche il coinvolgimento dei vertici di Socar, spiegando che la strada scelta è quella degli interventi volontari da parte delle aziende. Secondo Tajani, infatti, una misura basata su una tassazione aggiuntiva delle imprese avrebbe potuto creare tensioni con i mercati e con gli investitori. Il governo considera quindi il tetto ai prezzi come un contributo delle compagnie senza ricorrere a strumenti coercitivi. La Lega, invece, ha spostato il confronto sulla prossima legge di bilancio, chiedendo un maggiore contributo da parte del settore bancario e concentrando l’attenzione sulla possibilità di un intervento più consistente sugli istituti di credito.

Consumatori favorevoli ma chiedono interventi permanenti sui carburanti

Dal fronte delle associazioni dei consumatori arriva un’accoglienza positiva, anche se accompagnata dalla richiesta di misure più ampie. Il Codacons ha definito l’iniziativa un primo passo utile, stimando un beneficio per gli automobilisti di circa 10 o 11 euro a pieno, soprattutto per chi oggi paga prezzi superiori alla soglia stabilita da ENI.

Diversa la posizione di Assoutenti, che chiede invece un intervento più generale: secondo l’associazione sarebbe necessario un tetto massimo stabilito per legge e valido per tutte le compagnie, evitando differenze tra operatori e territori. Il tema centrale resta quindi quello della stabilità dei prezzi. Un intervento temporaneo può ridurre il costo immediato per gli automobilisti, ma non incide sui fattori che determinano il prezzo finale del carburante, come costo della materia prima, raffinazione, trasporto, margini industriali e pressione fiscale.

Le critiche dell’opposizione: “servono misure strutturali”

La decisione delle compagnie petrolifere è stata accompagnata anche da critiche politiche. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha giudicato insufficienti interventi considerati temporanei e privi di una strategia strutturale sul costo dell’energia. Anche Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha chiesto interventi più incisivi, proponendo un decreto per riportare i prezzi ai livelli del settembre 2025. Il confronto si concentra dunque su due visioni differenti: da una parte chi considera il tetto volontario delle compagnie un aiuto immediato per famiglie e imprese, dall’altra chi ritiene necessario intervenire sulle cause profonde dell’aumento dei prezzi.

Le pompe bianche protestano: “mercato distorto” per i distributori indipendenti

La misura di ENI e IP ha però sollevato preoccupazioni tra i distributori indipendenti, le cosiddette pompe bianche, che non appartengono ai grandi marchi petroliferi. Secondo gli operatori indipendenti, il problema principale è che il tetto riguarda il prezzo finale praticato ai clienti, ma non interviene sul costo all’ingrosso dei carburanti acquistati dai distributori.

Questo significa che un gestore indipendente potrebbe trovarsi nella condizione di dover acquistare il prodotto a un determinato prezzo senza avere la possibilità di applicare lo stesso limite delle grandi compagnie, rischiando quindi di perdere competitività rispetto ai distributori che aderiscono alla misura. Il presidente di Unimpresa Paolo Longobardi ha evidenziato che iniziative commerciali volontarie non possono sostituire una politica fiscale ed energetica strutturale.

Prezzi ancora più alti rispetto al periodo precedente al conflitto

Secondo l’analisi dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre, anche con il nuovo tetto ENI i prezzi dei carburanti restano comunque sensibilmente superiori rispetto al periodo precedente all’inizio del conflitto. La stima indica che chi oggi farà rifornimento presso una stazione ENI pagherà la benzina circa il 19,2% in più e il gasolio circa il 27,3% in più rispetto al 27 febbraio, data presa come riferimento prima dell’inizio della crisi internazionale che ha contribuito alla crescita delle quotazioni energetiche. Il dato evidenzia come il nuovo limite rappresenti un contenimento rispetto ai valori attuali, ma non un ritorno ai livelli precedenti.

Q8 e Tamoil ora sotto osservazione: possibile effetto domino sui carburanti

Il mercato guarda adesso alle decisioni degli altri grandi operatori della distribuzione carburanti. Resta da capire se compagnie come Q8 e Tamoil seguiranno l’esempio di ENI e IP, introducendo a loro volta forme di contenimento dei prezzi. L’altra incognita riguarda la durata dell’iniziativa: il primo orizzonte indicato è quello di trenta giorni, con la possibilità per ENI di estendere il provvedimento fino alla fine dell’anno se le condizioni di mercato lo consentiranno. La partita dei carburanti resta quindi aperta: il tetto volontario può offrire un sollievo immediato agli automobilisti, ma il dibattito politico ed economico continua a concentrarsi sulla necessità di interventi capaci di incidere stabilmente sul costo dell’energia in Italia.