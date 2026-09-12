Beni confiscati, la Regione Calabria chiarisce: adempienti effettuati, elenco online da 2 anni

La Regione Calabria fa chiarezza sulla questione dei beni confiscati: Regione adempiente, elenco online da 2 anni

Giunta Regione Calabria

La Regione Calabria è pienamente adempiente rispetto alla normativa vigente in materia di trasparenza e, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 48 del decreto legislativo 159 del 2011. L’elenco dei beni confiscati di proprietà della Regione, che comprende 64 particelle, è pubblicato ed è accessibile da ormai due anni nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Calabria: https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/DocDownload/55321/IDDOCUMENTO“. È quanto scritto in una nota della Regione Calabria, la quale precisa alcune informazioni errate contenute nella quarta edizione di “RimanDATI”, il report nazionale promosso da Libera.

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