Belvedere Marittimo, pronta la rimozione dei cassonetti stradali: al via il nuovo servizio di raccolta

È tutto pronto per l’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto in tutte le contrade di Belvedere Marittimo. A partire dal 1° ottobre, il nuovo sistema entrerà nella fase operativa sull’intero territorio comunale, completando il percorso di riorganizzazione e potenziamento del Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione Comunale e gestito da Ecoross.

In vista dell’estensione del porta a porta spinto, che garantirà uniformità nelle modalità di raccolta e una maggiore efficienza del servizio, i cassonetti stradali attualmente presenti nelle contrade saranno rimossi nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre. Dal 1° ottobre, pertanto, i cittadini dovranno conferire i propri rifiuti esclusivamente secondo le modalità e il calendario previsti dal nuovo sistema.

Amministrazione Comunale ed Ecoross invitano la cittadinanza a prestare particolare attenzione alle modalità di conferimento e a collaborare affinché la fase di transizione possa svolgersi nel modo più ordinato ed efficace possibile.

Contestualmente all’avvio del nuovo sistema, si rende necessaria, per l’intero territorio comunale, una precisazione relativa esclusivamente alla raccolta di plastica, alluminio e acciaio.

A causa delle criticità che stanno interessando il Consorzio Corepla e la filiera nazionale del riciclo degli imballaggi in plastica, il servizio di raccolta di questi materiali è temporaneamente sospeso. Fino a nuova comunicazione, i cittadini non dovranno pertanto esporre il sacchetto blu, anche qualora il calendario preveda la raccolta del multimateriale, onde evitare ripercussioni sul decoro urbano e sulle condizioni igienico-sanitarie.

Ecoross precisa che la situazione non è riconducibile né all’operato dell’azienda né a quello dell’Amministrazione Comunale, ma ad una criticità di sistema, esterna e sopravvenuta, che sta interessando diversi territori a livello nazionale. La raccolta resterà sospesa fino alla risoluzione della problematica. Eventuali aggiornamenti sulla ripresa del servizio saranno comunicati tempestivamente attraverso i canali istituzionali.

Tutte le altre frazioni di rifiuto continueranno a essere raccolte regolarmente secondo il calendario e le modalità previste dal servizio.