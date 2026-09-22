Belvedere Marittimo, è svolta sulla differenziata: dal 1° ottobre arriva il porta a porta in tutte le contrade

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal prossimo 1° ottobre il servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto sarà esteso a tutte le contrade di Belvedere Marittimo, completando un ulteriore passaggio nel percorso di riorganizzazione e potenziamento del Servizio di Igiene Urbana predisposto dall’Amministrazione comunale e gestito da Ecoross. La novità, già annunciata durante la conferenza stampa dello scorso 10 luglio, entra ora nella fase operativa con l’obiettivo di garantire modalità di raccolta più uniformi, efficienti e organizzate sull’intero territorio comunale.

Il percorso di riorganizzazione del servizio ha dovuto affrontare anche il banco di prova della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche a Belvedere Marittimo. Un momento particolarmente impegnativo che, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, è stato superato positivamente grazie a un servizio di Igiene Urbana capace di garantire continuità e regolarità nelle attività di raccolta anche nei mesi di maggiore affluenza.

In vista dell’avvio del nuovo sistema, i cassonetti stradali presenti nelle contrade saranno interessati da una specifica campagna di comunicazione. Verranno affisse apposite locandine informative per accompagnare cittadini e residenti verso il nuovo modello di raccolta e annunciare il progressivo superamento dei contenitori stradali. La rimozione fisica dei cassonetti avverrà nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, in concomitanza con l’entrata in vigore della nuova organizzazione del servizio.

L’appello ai cittadini: “Collaborazione fondamentale per il successo del nuovo sistema”

Amministrazione comunale ed Ecoross hanno rivolto un appello alla collaborazione di tutti i cittadini, invitandoli a rispettare il calendario di raccolta, a conferire correttamente i rifiuti e ad adottare le nuove modalità previste dal sistema porta a porta spinto. Il contributo di ogni cittadino sarà fondamentale per favorire un passaggio ordinato ed efficace, sostenere il decoro urbano e mantenere elevata la qualità del servizio sull’intero territorio di Belvedere Marittimo. Con l’estensione del porta a porta a tutte le contrade, il Comune completa così una fase importante della riorganizzazione della raccolta differenziata, puntando a un modello più capillare e omogeneo nella gestione dei rifiuti.