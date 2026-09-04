Beatrice Magarò nominata presidente facente funzioni del Tribunale di Castrovillari: gli auguri dell’Unione Avvocati di Cosenza

L’Unione Avvocati di Cosenza esprime apprezzamento per il nuovo incarico affidato alla dott.ssa Beatrice Magarò, chiamata a ricoprire il ruolo di presidente facente funzioni del Tribunale di Castrovillari, dopo la conclusione dell’incarico del dott. Massimo Lento. In una nota, il presidente dell’UAC, l’avv. Filomena Falsetta, ha rivolto alla nuova presidente gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore professionale e umano già dimostrato negli anni precedenti presso il Tribunale di Cosenza. “In qualità di Presidente dell’Unione Avvocati di Cosenza mi preme esprimere i più vivi auguri di buon lavoro alla Dott.ssa Beatrice Magarò per il prestigioso incarico di Presidente facente funzioni del Tribunale di Castrovillari, succedendo al dott. Massimo Lento, a cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto”.

Falsetta evidenzia come la nomina rappresenti motivo di apprezzamento per il territorio e per il mondo dell’avvocatura, ricordando il percorso svolto dalla magistrata negli anni in cui ha operato presso il Tribunale di Cosenza. “La guida del Tribunale di Castrovillari affidata alla dott.ssa Magarò rappresenta motivo di profonda stima e vivo compiacimento”. Il presidente dell’Unione Avvocati di Cosenza richiama quindi le qualità già espresse dalla magistrata nell’attività giudiziaria. “Ricordo infatti con estremo favore il rigore morale, l’equilibrio e l’alta professionalità già ampiamente dimostrati dal Magistrato gli anni in cui ha brillantemente svolto le funzioni giudiziarie presso il Tribunale di Cosenza”.

Nel messaggio di augurio, Falsetta sottolinea infine l’importanza della continuità dell’azione giudiziaria in un territorio complesso come quello del circondario di Castrovillari, auspicando un rapporto sempre più proficuo tra magistratura e avvocatura. “Certa che la sua guida saprà garantire efficienza, autorevolezza e continuità all’azione giudiziaria in un territorio complesso, a nome dell’UAC rinnovo i sentimenti di profonda stima alla Dottoressa Magarò, auspicando una proficua e costante collaborazione tra Magistratura e Avvocatura”.