Basket, buon esordio della Pirossigeno Cosenza contro Pollino Castrovillari: il racconto del match

Prima uscita ufficiale per le due squadre cosentine. In un PalaPirossigeno molto caldo, nel prepartita sono i ventagli a farla da padrone. Sono circa un centinaio le persone che hanno sfidato le alte temperature per non perdersi la prima dei rossoblù. Buona presenza anche della tifoseria ospite. Ranghi completi e avversario di quelli tosti, i cugini della Pollino Basket Castrovillari guidati da Germàn Sciutto.

Palla a due e gran ritmo, altro che carichi di lavoro e gambe pesanti! Subito in palla Mise Diminic che dalla lunetta realizza i primi due punti della stagione per la Pirossigeno Cosenza. Si testano gli automatismi, si provano le prime intese. Non si stanno risparmiando i giocatori in campo, la prima frazione se l’aggiudicano i Lupi (20-16). Gioco molto fisico dei rossoneri che stanno esprimendo un buon potenziale.

Inizio secondo quarto avaro di canestri. Cercano combinazioni veloci, i rossoblù. L’intesa non è ancora al massimo com’è normale che sia. Buona difesa di Cosenza, qualche passaggio a vuoto sui rimbalzi. Si sperimenta in campo, non si lesina anche qualche giocata di buon livello. Si chiude in parità (16-16) la seconda frazione di gioco.

Secondo tempo che inizia con il quintetto ospite più in palla, gioco a fasi alterne, Cosenza accelera e si riporta sotto. Le panchine si fanno sentire, Sciutto e Carolillo dispensano consigli e non transigono su alcuni passaggi a vuoto dei loro ragazzi.

Ultimo quarto, la stanchezza inizia a farsi sentire, complice anche il pomeriggio caldo del PalaPirossigeno. La Pollino Basket ne ha di più, tira e attacca con maggiore precisione e non disdegna una difesa molto arcigna.

Si chiude il match, è stata una bella sgambatura. I coach faranno tesoro di quanto visto in questa prima amichevole.