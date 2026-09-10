Baseball, la SSD UniMe si gioca la Serie B: a Messina la finale playoff contro i Dolphins Anzio

È arrivato il momento più atteso della stagione per il team Baseball della SSD UniMe, che domenica 13 settembre allo Stadio di Baseball “Primo Nebiolo” di Messina ospiterà i Dolphins Anzio per gara 1 della finale playoff di Serie C Un appuntamento di grande rilievo per il baseball messinese e per il percorso intrapreso dalla società sportiva universitaria, che si trova ad affrontare un mbito “salto” in Serie B al termine di una stagione intensa ed entusiasmante.

La formazione grigio-azzurra, guidata in panchina dallo staff composto da Nino Cipriano, Matteo Lo Monaco, Giuseppe Giuffrida e Gabriele D’Arrigo, ha conquistato l’accesso all’ultimo atto dei playoff superando in semifinale lo Shardana Baseball Iglesias. Il confronto, disputato al “Primo Nebiolo” nel weekend del 5 e 6 settembre con la formula al meglio delle tre gare, si è concluso con il successo del team universitario per 2-1 nella serie (19-2, 3-13 e 17-4), al termine di un confronto particolarmente combattuto.

Un passaggio importante di una stagione che ha visto il gruppo messinese crescere progressivamente, affrontando una regular season impegnativa e arrivando al momento decisivo con una squadra capace di unire esperienza, giovani e giocatori provenienti anche dal movimento cittadino. Proprio il carattere e la capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi hanno rappresentato uno degli elementi distintivi del percorso che ha portato la SSD UniMe fino alla finale. Tra i protagonisti di questo cammino merita una menzione particolare Giuseppe Ferrara, che ha rappresentato uno dei punti di riferimento sul monte di lancio e ha dato un contributo significativo alla qualificazione della squadra all’ultimo atto del campionato.

Adesso nel mirino c’è un doppio confronto con una formazione, quella dei Dolphins Anzio, che arriva a Messina forte di un percorso altrettanto significativo. I laziali, infatti hanno infatti conquistato la finale al termine di una semifinale spettacolare contro la Fovea Foggia: sotto in gara 1 (0-5), i Dolphins hanno risposto con grande carattere, imponendosi in gara 2 per 11-0 al settimo inning e poi nella decisiva gara 3 per 8-5, completando così la rimonta e chiudendo la serie sul 2-1.

La finale playoff, dunque, metterà di fronte due formazioni che hanno saputo superare un passaggio playoff particolarmente delicato e che ora si contenderanno l’unico obiettivo rimasto: la promozione in Serie B. La serie finale prenderà il via domenica 13 settembre al “Primo Nebiolo” di Messina con gara 1. Successivamente il confronto si trasferirà ad Anzio: gara 2 e l’eventuale gara 3 sono in programma domenica 20 settembre allo Stadio “Renato Reatini”. Per la SSD UniMe dalla propria parte ci sarà il fattore campo, sul quale disputare l’eventuale gara 3, contanto sul sostegno del proprio pubblico anche per iniziare al meglio la serie. L’appuntamento è programmato per domenica 13 settembre al “Primo Nebiolo”.

Questo il roster del team messinese: Andrea Bonina, Mirko Felicia, Santi Freni, Khalid Alessandro El Asri, Fortunato Catanzaro, Leyger Alessandro Barrera Facchineri, Lorenzo Impalà, Andrea Brigandì, Gabriele D’Arrigo, Giuseppe Totaro, Samuele Bonfiglio, Alessio La Rosa, Leonardo Morano, Simone Felicia, Edgardo Manuel Salgado, Giuseppe Ferrara, Fabio Irrera, Jhonny Santiago Sanchez Fernandez, Giuseppe Giuffrida.

Staff tecnico: Nino Cipriano, Matteo Lo Monaco, Giuseppe Giuffrida, Gabriele D’Arrigo.