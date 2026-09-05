Barcellona Pozzo di Gotto, incendio in un appartamento: giovane intossicato

Momenti di paura nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento occupato da un padre e dal figlio. Le fiamme hanno interessato l’abitazione creando apprensione per le persone presenti all’interno. Ad avere la peggio è stato il giovane, che secondo le prime informazioni avrebbe riportato una intossicazione da fumo e un’ustione a una mano. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero critiche.

Il giovane trasportato in ospedale dopo l’intossicazione

L’intervento dei soccorsi si è reso necessario dopo che il giovane è rimasto coinvolto nell’incendio sviluppatosi all’interno dell’abitazione. Il ragazzo avrebbe riportato i principali effetti dell’episodio, con una intossicazione provocata dal fumo sprigionato dalle fiamme e una ferita alla mano dovuta a un’ustione. Dopo le prime cure sul posto, il personale del 118 ha disposto il trasferimento in ospedale per consentire ulteriori accertamenti sanitari. Il padre, invece, non avrebbe riportato conseguenze fisiche: dalle informazioni disponibili non avrebbe subito ustioni né ferite e non sarebbe rimasto intossicato.

L’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere il rogo

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, supportati dai colleghi del Comando provinciale di Messina. Le squadre dei pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’appartamento e completare le operazioni di spegnimento delle fiamme. Per affrontare l’emergenza sono intervenuti anche mezzi speciali, tra cui un’autobotte e un’autoscala, utilizzati per supportare le attività dei vigili del fuoco e garantire un intervento efficace. L’azione tempestiva dei soccorritori ha consentito di domare l’incendio e riportare la situazione alla normalità.

Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio

Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno provocato l’incendio all’interno dell’abitazione. I tecnici e i soccorritori dovranno ricostruire le fasi che hanno portato allo sviluppo delle fiamme e verificare l’eventuale origine del rogo. Al momento, secondo le prime informazioni, non si registrerebbero danni particolarmente rilevanti all’abitazione, nonostante la paura vissuta dagli occupanti e dai residenti della zona.