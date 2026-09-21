Barcellona Pozzo di Gotto, il Judo club Pirri protagonista al Grand Prix di Messina

Una giornata positiva per gli atleti del Judo club Pirri di Barcellona Pozzo di Gotto protagonisti con risultati importanti in vista del Campionato Italiano di fine anno. Grande prova di Valenti Gabriel, che conquista il 3 posto nella categoria 42 kg, ottenendo punti preziosi per la ranking list. Ottimo risultato anche per Imbesi Ginevra, 3ª classificata nella categoria +70 kg, mentre Barresi Alessandro chiude al 5° posto nella cat. 55kg, contribuendo anch’egli alla raccolta di punti importanti per la classifica nazionale. Non sono invece saliti sul tatami Mattia Esposito e Caruso Gabriele, costretti a rinunciare alla competizione a causa di alcuni infortuni rimediati durante gli allenamenti. Un bilancio complessivamente positivo, con gli atleti già concentrati sui prossimi appuntamenti e sulla corsa verso il Campionato Italiano di fine anno.

A conclusione della gara il maestro Giuseppe Pirri affida ai suoi atleti un messaggio che va oltre il semplice risultato sportivo: “il judo non insegna soltanto a vincere, ma soprattutto a crescere, a rispettare gli altri e a non arrendersi davanti alle difficoltà. Ogni allenamento, ogni gara e ogni sconfitta rappresentano un’occasione per migliorarsi”. Parole che racchiudono il vero significato di questa disciplina: costruire persone prima ancora che campioni. Agli atleti, il maestro Pirri ricorda l’importanza della costanza, dell’umiltà e del rispetto, valori che devono accompagnarli sul tatami così come nella vita. “Continuate ad allenarvi con passione, credete nelle vostre capacità e affrontate ogni sfida con coraggio. I risultati arriveranno, ma ciò che conta davvero è il percorso che avrete compiuto per raggiungerli. È questo lo spirito del judo: cadere, rialzarsi e ripartire ogni volta più forti, insieme”, conclude.