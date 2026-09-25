Barcellona Pozzo di Gotto, il Circolo delle Lucertole festeggia 10 anni con una serata di jam session

Dieci anni rappresentano un traguardo importante per una realtà culturale del territorio. Il Circolo delle Lucertole di Barcellona Pozzo di Gotto celebra il suo decennale e sceglie di farlo attraverso uno degli elementi che ne caratterizzano la vita e l’attività: la musica. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre, nella sede del Circolo in via Umberto I 399, con una serata pensata non soltanto come festa di compleanno, ma come occasione per ritrovarsi e condividere un percorso arrivato al significativo traguardo dei dieci anni.

Un anniversario che racconta innanzitutto la continuità di un luogo che, nel tempo, ha costruito la propria presenza attraverso incontri, iniziative e momenti di aggregazione. Il decennale diventa così l’occasione per guardare al cammino compiuto e, allo stesso tempo, continuare a mettere al centro le persone, la partecipazione e l’espressione artistica.

La serata prenderà il via alle 19.30 con DJ Stone. Ad accompagnare la prima parte dell’appuntamento ci saranno un aperitivo e la torta con cui celebrare insieme i dieci anni del Circolo.

Dalle 21 fino a mezzanotte, invece, spazio alla Jam Session, con una formula che interpreta lo spirito partecipativo dell’iniziativa: il palco sarà aperto a tutti i musicisti che vorranno esibirsi. Non un concerto con una scaletta prestabilita, dunque, ma uno spazio libero nel quale incontrarsi attraverso la musica, improvvisare, suonare e creare nuove combinazioni sul momento.

L’invito rivolto ai musicisti è semplice: portare il proprio strumento e salire sul palco. Una scelta che trasforma il pubblico da semplice spettatore a protagonista della serata e che lega la celebrazione del decennale a un momento di partecipazione collettiva.

L’appuntamento è sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 19.30, presso Il Circolo delle Lucertole, in via Umberto I 399 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Per informazioni: 347 170 4262.