Barcellona Pozzo di Gotto, controlli dei Carabinieri nella movida: 130 persone identificate e patenti ritirate

Nel fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno rafforzato i servizi di prevenzione e controllo del territorio, concentrando le attività soprattutto nelle zone frequentate dalla movida, nonché nel capoluogo del Longano e a Terme Vigliatore. L’attività dell’Arma ha riguardato in particolare il contrasto ai reati in materia di stupefacenti, nonché al rispetto del Codice della Strada. Nel corso dei servizi, eseguiti anche in arco notturno, sono stati effettuati numerosi posti di controllo, nell’ambito dei quali i militari hanno identificato oltre 130 persone e 98 veicoli, contestando diverse infrazioni per condotte che mettono in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

A seguito dei controlli sono state applicate anche sanzioni accessorie, che hanno portato alla decurtazione complessiva di 65 punti dalle patenti di guida, 7 delle quali sono state ritirate insieme ad altrettante carte di circolazione. Inoltre, 4 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e altri 3 a fermo. Nell’ambito dei servizi in argomento, i Carabinieri hanno poi deferito in stato di libertà tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’uso di alcol e sostanze stupefacenti”, “guida in stato di ebbrezza” e “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”. Infine, 3 sono stati i soggetti segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe per uso personale.