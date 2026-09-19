Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato dalla Polfer 49enne ricercato in Germania con mandato europeo

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 49 anni destinatario di un mandato di arresto Europeo emesso dalle Autorità della Germania. L’operazione è stata effettuata dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Barcellona P.G., nel corso di mirati servizi di vigilanza a bordo dei convogli ferroviari. Durante le attività di identificazione, gli operatori hanno accertato che l’uomo risultava ricercato dalle Autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi su territorio tedesco. A seguito degli approfondimenti e delle verifiche effettuate il soggetto è stato accompagnato presso gli uffici di polizia competenti con il supporto di personale del Commissariato di P.S. di Capo D’Orlando, dove sono state espletate le formalità di rito.

Al termine delle procedure il quarantanovenne è stato associato presso la Casa Circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto, a diposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per l’avvio delle procedure previste in materia di estradizione. L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità e nella cooperazione internazionale di polizia, finalizzata all’individuazione e alla cattura di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi emessi dalle Autorità giudiziarie estere.