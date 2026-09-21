Balenando in Burrasca Festival: il 23 settembre 3 appuntamenti e 2 momenti speciali | INFO

Dopo gli appuntamenti estivi, Balenando in Burrasca Festival torna a settembre con una nuova giornata dedicata al teatro e alla cultura, pensata per attraversare linguaggi, generazioni e immaginari differenti. Mercoledì 23 settembre, Area Lega Navale Lungomare Pellaro Reggio Calabria, il Festival propone tre appuntamenti e due momenti speciali che intrecciano teatro di strada, mito, performance, memoria e convivialità, confermando una vocazione che da sempre mette in dialogo la scena contemporanea con il territorio.

Si comincia alle 17.30 con “Custodi del Miraggio”, un appuntamento di teatro di strada rivolto a bambine, bambini e ragazze e ragazzi, a cura dell’Osservatorio sulla ‘ndrangheta.

Alle 18.30 sarà la volta di “Mythos – La leggenda dei Quattro Elementi dello Stretto”, un viaggio ancestrale tra Natura, mito e coscienza, di e con Etherea 4 Elementi – Thekla De Marco, con Daniele Ficara. Un percorso che affonda le proprie radici nella dimensione arcaica del mito per interrogare il rapporto tra essere umano e natura.

Alle 19.30 il teatro torna a farsi racconto personale e collettivo con “D’arancio e d’alloro”, performance di e con Katia Colica, con musiche di Antonio Aprile. Una donna è in una stazione, pronta a partire da Reggio Calabria. Ha con sé un trolley pesante di legumi, oggetti, ricordi e raccomandazioni materne. Una Voce Oracolo, che assume anche le sembianze della voce ferroviaria di una stazione, scandisce il viaggio tra presente e mito. Il racconto attraversa la storia della fondazione della città, il mito, il rapporto con la propria terra e quella particolare difficoltà del partire quando, forse, una parte di noi continua a sperare che il treno non arrivi mai.

Al termine della performance è prevista una degustazione di alcuni prodotti di Equosud. La giornata si concluderà alle 20.15 con la presentazione del Premio nazionale di drammaturgia “Mimmo Fiore”, ideato e promosso da Adexo APS in memoria dell’attore e artista reggino Mimmo Fiore.

Il Premio nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di un artista ricordato per la sua generosità, la sua solarità e la capacità di unire leggerezza e profondità, dentro e fuori dal palcoscenico. Un riconoscimento dedicato alla drammaturgia contemporanea e alla necessità di continuare a dare spazio alle nuove scritture e alle nuove voci del teatro.

Con questo appuntamento di settembre, Balenando in Burrasca prosegue il proprio percorso di valorizzazione del teatro come luogo di incontro, capace di abitare spazi e territori, rivolgersi a pubblici differenti e mettere in relazione memoria, contemporaneità e comunità.

Una giornata che parte dai più giovani, attraversa il mito e il rapporto con la natura, passa attraverso una storia profondamente legata a Reggio Calabria e approda alla memoria di un artista: teatro, parole, sapori e storie per tornare a incontrarsi.

23 settembre – Area Lega Navale Lungomare Pellaro Reggio Calabria

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata.