Azzurro di Calabria fa tappa a Belvedere Marittimo: il pesce azzurro diventa simbolo di territorio e identità

Il mare calabrese protagonista attraverso uno dei suoi prodotti più identitari. È questo il messaggio lanciato da Azzurro di Calabria, la manifestazione itinerante ideata per valorizzare il pesce azzurro e promuovere le eccellenze gastronomiche, culturali e ambientali della regione, che ha fatto tappa a Belvedere Marittimo, sulla Riviera dei Cedri, in provincia di Cosenza, nell’ambito della manifestazione “Dalle mura al cielo festival del gusto e del territorio”. L’iniziativa, organizzata dal Galpa MariCal, da diversi anni punta a raccontare la Blue economy, le coste calabresi, i borghi marinari e le produzioni locali, attraverso un percorso che unisce cultura, sostenibilità e innovazione. L’intervento rientra nel programma Feampa 2021-2027 della Regione Calabria e nasce con l’obiettivo di trasformare il prodotto ittico in uno strumento concreto di promozione territoriale.

Al centro del progetto c’è il valore di un prodotto profondamente legato alla storia delle comunità costiere calabresi. Alici, sarde, sgombri e altre specie del Mediterraneo rappresentano da sempre una risorsa preziosa della cucina regionale, protagonisti di ricette semplici e genuine tramandate nel tempo dalle famiglie e dalle comunità di pescatori.

Azzurro di Calabria punta proprio a riscoprire questo patrimonio, mettendo insieme enogastronomia, tradizione, pesca e socialità, con l’obiettivo di raccontare il legame tra il mare e i territori che da esso traggono identità e opportunità di sviluppo. Durante la tappa di Belvedere Marittimo, cittadini e visitatori hanno potuto vivere un percorso dedicato ai sapori del mare, attraverso degustazioni, preparazioni gastronomiche e momenti di approfondimento sulle caratteristiche del pesce azzurro.

Grande attenzione è stata riservata anche alla valorizzazione della pesca locale e della filiera del pescato, sensibilizzando i consumatori sull’importanza di scegliere prodotti freschi, stagionali e provenienti dal mare calabrese. A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza gastronomica sono stati lo show cooking con Federica Di Leto e gli interventi del sommelier Guglielmo Gigliotti, che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta degli abbinamenti e delle qualità del prodotto ittico.

Un evento per promuovere la Calabria del mare

La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra istituzioni locali, cittadini, famiglie, operatori del settore, produttori, ristoratori e visitatori, rafforzando l’immagine di una Calabria capace di unire mare, qualità, identità e ospitalità. Attraverso Azzurro di Calabria, il pesce azzurro diventa quindi non soltanto un alimento della tradizione, ma un elemento capace di raccontare il territorio e creare nuove occasioni di promozione turistica e culturale, valorizzando il patrimonio delle comunità costiere e il lavoro quotidiano degli operatori della pesca.

“Con Azzurro di Calabria vogliamo raccontare una Calabria autentica, partendo da un prodotto semplice ma straordinario come il pesce azzurro – sottolinea Gabriella Luciani, presidente Flag ‘la Perla del Tirreno’, consigliera Galpa Marical delegata area Tirreno 1 – dietro ogni piatto ci sono il nostro mare, il lavoro dei pescatori, le tradizioni delle nostre comunità e una cultura gastronomica che merita di essere conosciuta e valorizzata. Questo evento vuole essere soprattutto un momento di condivisione, capace di coinvolgere il territorio e di far conoscere le nostre eccellenze attraverso il gusto”.

“Azzurro di Calabria si propone dunque – ha concluso – non soltanto come una festa gastronomica, ma come un vero progetto di promozione culturale e turistica del territorio, attraverso uno dei suoi simboli più autentici: il mare”.