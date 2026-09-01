Aysha torna a far vivere la scuola più piccola d’Europa: a Ginostra riapre dopo 20 anni per una sola alunna

Per Aysha il grande giorno è ormai alle porte. Sei anni compiuti a giugno e il record di essere l'(unica) alunna della scuola più piccola d’Europa. Il 10 settembre comincerà a frequentare la prima elementare nell’immobile che la parrocchia di San Vincenzo Ferreri ha messo a disposizione della scuola primaria di Ginostra, borgo dell’isola di Stromboli, nelle Eolie. A battersi per la riapertura di una scuola chiusa ormai da 20 anni sono stati i suoi genitori Raffa Bazine e Monica Abbate, 41enne tunisino lui, 34enne siciliana lei. La coppia condivide il grande amore per il minuscolo borgo che è una sorta di isola sull’isola di Stromboli. Lì i due sposi hanno deciso di vivere.

“Siamo innamorati del nostro paradiso, della natura, del mare, perfino del vulcano che incombe sulle nostre case. E non vogliamo andarcene“, dissero quando, consapevoli della difficoltà della loro battaglia, chiesero che la figlia potesse frequentare nel loro luogo del cuore la prima elementare. Il borgo, a cui si arriva solo via mare e che d’inverno conta una quarantina di residenti, un alimentari spesso chiuso e poco altro, non è un posto facile in cui vivere. E arrivare a Stromboli per la piccola sarebbe stato complicato. Gli orari dell’aliscafo non sono conciliabili con quelli delle lezioni. Lipari, specie d’inverno, quando i collegamenti via mare sono a singhiozzo, è ancora più difficile da raggiungere e la coppia si sarebbe dovuta dividere. Perciò i coniugi si sono rivolti al sindaco e alla dirigente dell’istituto comprensivo di Lipari, Patrizia Muscolino, e all’Ufficio scolastico provinciale di Messina raccontando il loro problema e chiedendo l’apertura di una succursale.

Detto, fatto. La proposta è stata accolta e Aysha tra pochi giorni siederà al suo banco nei locali della Canonica recentemente ristrutturati. E chissà se si potrà fare qualcosa anche per Tiziana, la alunna di 10 anni di Filicudi che dovrebbe lasciare l’isola per iscriversi alle medie. La bambina nei mesi scorsi ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Non voglio andarmene. – le sue parole – voglio restare con i miei nonni, con i miei amici e con mia madre che qui lavora nella mia isola. Ho soltanto 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini“.