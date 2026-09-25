Avellino, sala gremita per Sud chiama Nord: De Luca annuncia “grandi novità” nelle prossime settimane | FOTO

Sud chiama Nord accelera il proprio percorso di crescita in Campania e rilancia la propria presenza sul territorio con un evento ad Avellino che il leader del movimento Cateno De Luca definisce un passaggio fondamentale per il radicamento politico della formazione. Una sala gremita ha accolto l’iniziativa organizzata nella città irpina, occasione per presentare il lavoro portato avanti nei mesi scorsi e per consolidare la struttura del movimento nelle diverse province campane. De Luca, intervenuto in collegamento da Fiuggi, ha sottolineato il valore della partecipazione e il ruolo della nuova organizzazione territoriale.

De Luca: “che super evento questa sera ad Avellino”

A commentare l’appuntamento è stato direttamente Cateno De Luca, che ha rivendicato il lavoro svolto dalla macchina organizzativa di Sud chiama Nord e il percorso di espansione avviato anche fuori dalla Sicilia. “Lo avevo detto che la macchina organizzativa di Sud chiama Nord si era messa in moto. Che super evento questa sera ad Avellino! Una sala gremita per la consacrazione definitiva di Sud chiama Nord in Campania”. Il leader del movimento ha evidenziato come la presenza in Campania sia il risultato di un lavoro iniziato nei mesi precedenti, partendo da Napoli, e progressivamente esteso agli altri territori regionali.“Siamo partiti nei mesi scorsi da Napoli insieme a Marco Massa e oggi ci ramifichiamo in tutte le province campane, grazie all’immenso lavoro dell’On. Iannaccone, di Raffaele Colucci e di tutto il gruppo”. Un passaggio che punta a sottolineare la strategia di radicamento territoriale perseguita dal movimento, con una struttura locale chiamata a rafforzarsi attraverso nuovi gruppi e nuovi rappresentanti.

“Laura Castelli ha ripreso a macinare chilometri”

Nel suo intervento, De Luca ha inoltre richiamato il ritorno all’attività sul territorio della presidente del movimento Laura Castelli, impegnata in una nuova fase di incontri e iniziative: “il nostro presidente Laura Castelli ha ripreso a macinare chilometri”

La nuova legge elettorale e il ritorno delle preferenze: la posizione di De Luca

Durante il collegamento da Fiuggi, Cateno De Luca ha affrontato anche il tema delle prospettive politiche legate alla nuova legge elettorale e al possibile ritorno del sistema delle preferenze, elemento che secondo il leader del movimento potrebbe valorizzare il rapporto diretto tra candidati ed elettori. “Io, in collegamento da Fiuggi, ho ribadito che con la nuova legge elettorale e il ritorno delle preferenze ci sarà spazio per chi è davvero radicato sul territorio.” Un riferimento che si inserisce nella linea politica portata avanti da Sud chiama Nord, che punta molto sul concetto di rappresentanza locale e sulla costruzione di una classe dirigente legata ai territori.

“Nelle prossime settimane ci saranno grandi novità”

L’appuntamento di Avellino, secondo De Luca, rappresenta soltanto una fase intermedia di un percorso destinato a proseguire con nuovi annunci e ulteriori iniziative. Il leader del movimento ha infatti anticipato possibili sviluppi futuri, ribadendo la volontà di continuare il progetto di crescita. “Nelle prossime settimane ci saranno grandi novità. Noi, nel frattempo, continuiamo a costruire e a crescere sempre di più”. Con l’evento in Campania, Sud chiama Nord conferma dunque la propria strategia di espansione oltre i confini regionali siciliani, puntando sulla presenza locale, sull’organizzazione territoriale e sul coinvolgimento di nuovi gruppi nelle diverse province.