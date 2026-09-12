Avellino-Palermo, Inzaghi: “campionato tosto, ma dipende da noi”. Due assenze pesanti e un avversario speciale

“Penso che bisogna arrivare galvanizzati, cercare di dare continuità di prestazioni, di risultati. Sappiamo le difficoltà della partita, il campo, però insomma noi siamo convinti di essere forti, convinti di andare a fare una grande partita, poi insomma vedremo domani quello che avremo raccolto“. Filippo Inzaghi si è espresso così in conferenza stampa prima di Avellino-Palermo, partita nella quale i rosanero affronteranno una trasferta ostica, senza Hernani e Strefezza.

“Purtroppo è capitato. Quest’anno andiamo in una direzione dove si gioca molto di più, c’è grande intensità, purtroppo gli infortuni saranno maggiori. Però noi pensiamo di avere una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza, per cui nessun alibi. Abbiamo una rosa ampia, profonda, ci dispiace per i ragazzi, ma chi li sostituirà avrà una grande occasione per potersi mettere in mostra“, ha ribadito Inzaghi.

Sull’altra panchina ci sarà Alessandro Nesta, compagno di “SuperPippo” in tantissime partite con la maglia del Milan. “Ritrovarlo sarà sicuramente bello, perché Sandro è stato uno di quei compagni speciali con cui ho condiviso tantissime vittorie nel Milan e in nazionale, per cui è chiaro che quando non giochiamo contro penso che uno faccia il tifo per l’altro. Domani uno cercherà di prevalere sull’altro cercando di fare il meglio per la propria squadra e poi a fine partita e prima ci abbracceremo come sempre“, ha ammesso Inzaghi.

Dopo la gara contro la Sampdoria la squadra ha rinunciato al giorno libero. “È un segnale importante. Insomma io vedo grande convinzione e voglia nella squadra, però abbiamo visto che campionato è, vediamo i risultati, non ci sono partite scontate. Dobbiamo pensare e sapere che per vincere ci vorrà sempre il miglior Palermo, però siamo anche sicuri che molto dipenda da noi, per cui speriamo di fare una grande gara e poi vedremo a fine partita se saremo riusciti a portare a casa qualcosa di importante“, ha concluso Inzaghi.