Avellino-Palermo, clamoroso Izzo. Il difensore a valanga contro Inzaghi: “siete scarsi come il vostro allenatore”

Il post partita di Avellino-Palermo, terminata con il risultato di 1-1, si accende sui social. Protagonista della discussione è Armando Izzo, difensore dell’Avellino, che ha risposto duramente a un tifoso rosanero dopo un commento relativo alla marcatura su Johnsen, autore del gol che ha permesso al Palermo di conquistare il pareggio nella sfida disputata ieri pomeriggio al Partenio. Il confronto è nato sotto una foto pubblicata da Izzo sul proprio profilo social.

Un sostenitore del Palermo ha provocato il difensore biancoverde con una battuta sulla prestazione difensiva in occasione della rete dell’attaccante norvegese: “Lo hai trovato Johnsen? O lo stai ancora cercando?”. La risposta di Izzo non si è fatta attendere ed è arrivata con toni molto accesi, coinvolgendo anche il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi. Il difensore dell’Avellino ha infatti replicato: “Ma a chi? 1 tiro avete fatto siete scarsi come il vostro allenatore e siete dei miracolati ad aver portato un punto a casa”.

Il botta e risposta arriva dopo una gara nella quale il Palermo era passato in svantaggio e aveva trovato il pari grazie a Johnsen, riuscendo a muovere la classifica con un punto conquistato in trasferta dopo le tre vittorie nelle prime tre, che lasciano i rosanero in vetta insieme al Mantova. Commento abbastanza “irruento”, di Izzo, ancor di più perché pubblico. Le parole del difensore hanno rapidamente attirato l’attenzione dei tifosi rosanero, che ovviamente non l’hanno presa benissimo.