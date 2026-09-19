“Autunno al Monastero”: il Complesso dei Minimi di Cirella riapre le porte fino al 1° novembre

Nasce “Autunno al Monastero”, il nuovo progetto dell’Associazione Culturale Cerillae APS, con il sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Diamante, dedicato alla valorizzazione del Complesso Monumentale dei Minimi di Cirella. Da oggi 19 settembre al 1° novembre, tutti i fine settimana, sarà ancora possibile visitare il Monastero: il sabato dalle 16:00 alle 19:00, la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

“Autunno al Monastero – Porte aperte alla storia”: un altro modo per continuare a prendersi cura della storia del territorio. L’iniziativa nasce dalla volontà di non disperdere i risultati raggiunti nei mesi scorsi con il progetto “Il Monastero che Accoglie”, che dal 15 giugno al 15 settembre ha tenuto aperto il Monastero ogni pomeriggio, accogliendo oltre 1.460 visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Un riscontro che ha sorpreso gli stessi organizzatori: i turisti hanno accolto l’iniziativa con grande favore, dimostrando un interesse autentico verso la storia e il patrimonio culturale di Cirella.

Alessia Ricioppo, presidente dell’Associazione Culturale Cerillae APS: “ringraziamo il sindaco Achille Ordine e l’intera Amministrazione Comunale di Diamante, in particolare l’assessore al Turismo Francesco Bartalotta, per aver condiviso e sostenuto sin da subito questo percorso. L’esperienza estiva de ‘Il Monastero che Accoglie’ ha superato le nostre aspettative: lo stupore e la favorevole accoglienza riservati dai turisti al Complesso dei Minimi ci hanno confermato quanto questo luogo sia sentito e desiderato dalla comunità e dai visitatori che hanno scelto Cirella per le loro vacanze. Per questo abbiamo voluto dare continuità a un lavoro che stava dando ottimi frutti, con l’obiettivo di non disperdere quanto realizzato e di consolidare il Monastero come punto di riferimento stabile per la valorizzazione culturale del nostro territorio“.