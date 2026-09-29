Automobilismo, Piloti Per Passione trionfa a Genova, Magione e Altomonte

Vittoria n. 62 per la scuderia Piloti Per Passione di Sambatello allo slalom di Altomonte, valido per il Trofeo Centro Sud, organizzato dall’ASA Castrovillari, grazie alle brillanti prestazioni dei primi tre della scuderia, Francesco Cammareri, Agostino Fallara ed Emiliano Tramontana, supportati altrettanto brillantemente dalle prestazioni di Domenico Tramontana relegato di alcune posizioni in classifica per l’abbattimento di un birillo alla prima manche e da un inconveniente di poco conto alla seconda, di Filippo Moro con al sua sempre più affidabile A 112, del giovanissimo DavideLipari, nipote d’arte e di Francesco Battaglia che, nonostante un racombolesco incidente, vince la classe S4.
Colori della scuderia ottimamente rappresentati anche allo slalom Mignanego-Giovi, Genova, dove, come al solito, Fortunato Morabito conquista il primo gradino del podio in S3. Ancora notevole risultato del pluricampione Giuseppe Aragona che a Magione, al MAGIONE SUPER BATTLE, con la sua potente Golf MK7, stabilisce il nuovo record tra le vetture turismo.
“Impegno notevole del gruppo ripagato dai fantastici risultati ottenuti ogni Domenica, non scevro da pericoli ed imprevisti incontrollabili come successo al nostro Giuseppe Branca, Sabato pomeriggio recandosi ad Altomonte, cui va la nostra vicinanza con l’augurio che si rialzi più forte di prima e rivederlo in pista a Sambatello al XVI slalom città di Sambatello”, così il presidente Francesca Elisa Denisi a nome di tutta la Scuderia.