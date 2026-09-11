Automobilismo, Luca Ligato torna in gara dopo due anni: il pilota reggino alla Coppa Nissena

Luca Ligato, dopo due anni di stop ritorna al volante. Il pilota reggino, assente da tempo dalle competizioni motoristiche a causa dei sempre più stringenti impegni lavorativi, rientra in gara questo fine settimana alla Coppa Nissena, prova conclusiva del Campionato Italiano Supersalita. Luca Ligato anche in questa occasione vestirà i colori della Scuderia Aspromonte e sarà alla guida di una Osella Pa21s-Honda nella impegnativa classe E2SC 2000. Al suo fianco come sempre ci sarà il papà Rocco Ligato, anch’egli valoroso ex pilota e fedelissimo alle insegne della Scuderia Aspromonte.

Luca Ligato rappresenta di gran lunga una delle migliori punte di diamante espresse dell’automobilismo reggino negli ultimi decenni. Dopo un ottimo trascorso nei kart, all’età di 16 anni ha esordito in pista, mettendosi in luce nella Renault Clio Cup. Dopo la maggiore età il passaggio alla velocità in salita, dove Luca ha fatto parecchia positiva esperienza con la Peugeot 106 di gruppo N. È datato 2015, invece, l’esordio tra le barchette del gruppo CN con un ottimo 3° posto nel Campionato Italiano. Il 2016 é l’anno della consacrazione, con la duplice vittoria dell’under 25 e del campionato italiano CN, meravigliosamente bissata anche nel 2017.

Gli anni successivi, a causa degli impegni lavorativi, hanno visto Luca impegnato in salita soltanto con gare spot, nelle quali comunque ha sempre ottenuto ottimi risultati. Forte del suo immenso talento, sicuramente anche la Coppa Nissena sarà foriera di buone prestazioni. A Ligato va quindi un grosso in bocca al lupo da parte del direttivo della Scuderia Aspromonte, con in testa il presidente Lello Pirino.