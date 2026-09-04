Atti intimidatori a Gioia Tauro, vertice in Prefettura con la Dda e le Forze dell’Ordine

Gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori del Comune di Gioia Tauro fanno scattare l’attenzione delle istituzioni. In Prefettura a Reggio Calabria si è svolta una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia dedicata alla situazione, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Durante l’incontro sono state analizzate le circostanze relative agli episodi che hanno interessato amministratori, sia in carica sia cessati, del Comune della Piana di Gioia Tauro, valutando le misure ritenute più opportune per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori criticità.

La Prefettura: “elevata l’attenzione delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine”

In una nota ufficiale, la Prefettura di Reggio Calabria ha comunicato gli esiti del vertice, sottolineando la necessità di monitorare costantemente la situazione: “in merito ai recenti atti intimidatori nei confronti di amministratori (attuali e cessati) del Comune di Gioia Tauro, si rappresenta che si è svolta in Prefettura una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nel corso della quale sono state valutate e adottate le misure più opportune”. La nota prosegue evidenziando che “permane elevata l’attenzione riservata da parte delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine al Comune di Gioia Tauro”.