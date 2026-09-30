Atm Messina, Picciolo rassegna le dimissioni da direttore generale

Il direttore generale Pietro Picciolo ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico per poter proseguire a tempo pieno il suo impegno alla Patrimonio Messina Spa. ATM S.p.A, in tutte le sue componenti, ringrazia “il dott.Picciolo per il lavoro svolto in questi mesi. Al fine di garantire la piena operatività gestionale e amministrativa dell’azienda, il ruolo di direttore generale sarà temporaneamente svolto dalla presidente di ATM, Chiara Sterrantino, secondo quanto previsto dallo Statuto e dopo formale passaggio dall’Assemblea dei soci”.