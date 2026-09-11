Assistenza alunni disabili, prima volta storica a Reggio Calabria con l’inizio della scuola: l’annuncio dell’assessore Fio

“Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità sarà pienamente attivo e garantito sin dal primo giorno di scuola”. È quanto afferma Lucia Fio, Assessore comunale alle Politiche sociali, Welfare e Terzo Settore. Un risultato molto importante, determinante per le famiglie, raggiunto grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro, che segna un cambio di passo rispetto al passato nell’ambito dei servizi dedicati agli alunni più fragili.

“Per anni, le scuole e le famiglie hanno dovuto attendere lunghi periodi, talvolta addirittura mesi, prima di vedere garantita l’assistenza necessaria. Oggi, invece, grazie a una programmazione attenta e tempestiva – prosegue l’assessore Fio – e ad un lavoro di coordinamento tra uffici che non ha precedenti, possiamo affermare con orgoglio che nessun alunno resterà indietro“.

Per la prima volta nella storia della città di Reggio Calabria, dunque, in tutte le scuole di competenza comunale (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) il servizio sarà attivo già dalla prima campanella, il 18 settembre 2026, data di avvio delle attività didattiche.

“È la prima volta che si può parlare dell’avvio del servizio con una certezza e non con un’incognita. Questo storico risultato è stato possibile grazie ad una scelta chiara e coraggiosa, frutto di una visione politica che pone al centro il diritto all’inclusione, consentendo piena partecipazione alle attività degli alunni con disabilità. Non si tratta solo di garantire un’assistenza tecnica, ma di restituire dignità e certezze alle famiglie e agli alunni che per anni hanno vissuto nel dubbio e nell’attesa. Il lavoro di ricognizione dei bisogni, di validazione dei fabbisogni e di assegnazione delle ore di assistenza rappresenta il frutto di un cambiamento culturale che l’Amministrazione Cannizzaro ha voluto imprimere alla gestione dei servizi sociali. Sono certa – ha concluso Lucia Fio – che questa importante innovazione rappresenterà un valore aggiunto per l’intera comunità scolastica e un segnale concreto dell’attenzione che questa Amministrazione comunale riserva alle persone più vulnerabili e, di conseguenza, alle loro famiglie”.

Si precisa che, per quanto concerne gli istituti secondari di secondo grado, la cui competenza è della Città metropolitana, il servizio sarà attivo con un leggero differimento, a partire da giorno 28 settembre.