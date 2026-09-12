Asse Pafundi-Iemmello, il Catanzaro torna a vincere: la prima al Ceravolo è una festa

Dopo 3 gare giocate in trasferta a causa dei lavori della tribuna del Ceravolo, non ancora terminati come ci si aspettava (una parte dello stadio resta inagibile, ndr) il Catanzaro torna a giocare davanti alla sua gente e torna anche alla vittoria. Dopo 3 sconfitte contro Vicenza, Pisa e Sudtirol, che hanno portato in dote 0 punti e un poco lusinghiero ultimo posto in classifica, i giallorossi festeggiano il primo successo della nuova stagione.

Il protagonista? Il “Re”, Pietro Iemmello, con una rete decisiva nel finale sull’asse con il giovane Pafundi, intrigante colpo di mercato estivo, modello Liberali. Una chimica ancora tutta da costruire, nella quale si inserisce anche Pecorino, altro volto nuovo rispetto alla passata stagione, ma che promette di far divertire i tifosi catanzaresi.

Nel primo tempo il Catanzaro è propositivo ma senza riuscire a finalizzare. La chimica offensiva fra capitan Iemmello e le new entry Pafudini e Pecorino è ancora tutta da costruire. Proprio una combinazione fra i tre, con Pafundi che trova Iemmello che a sua volta imbecca per Pecorino, porta a una conclusione alta sulla traversa al 25′. Al 38′ Iemmello serve Pafundi, conclusione a lato di poco.

Nella ripresa il risultato non si sblocca, ma è la Carrarese ad andare vicina al gol: al 74′, sugli sviluppi di un corner, il tiro di Marconi finisce sul palo. Dieci minuti dopo il brivido, il Catanzaro passa in vantaggio: capitan Iemmello, imbeccato da Pafundi, supera il portiere e mette dentro il gol vittoria. Tre punti pesanti per i giallorossi che danno una bella iniezione di fiducia all’ambiente, visto l’inizio di campionato complicato, e regalano un po’ di serenità anche a mister Gorgone in vista dei prossimi impegni.

Risultati Serie B, 4ª giornata

Venerdì 11 settembre

Ore 19:00

Empoli-Arezzo 0-1

Ore 21:00

Pisa-Entella 1-4

Benevento-Verona 3-1

Sabato 12 settembre

Ore 15:00

L.R. Vicenza-Juve Stabia 1-0

Padova-Ascoli 1-1

Südtirol-Modena 1-1

Ore 17:15

Catanzaro-Carrarese 1-0

Ore 19:30

Cesena-Cremonese

Domenica 13 settembre

Ore 15:00

Avellino-Palermo

Ore 17:15

Mantova-Sampdoria

Classifica Serie B

Palermo 9* Sudtirol 8 Mantova 7* Modena 7 Ascoli 7 Padova 7 Arezzo 6 Pisa 6 Avellino 6* Empoli 6 Cesena 5* Vicenza 5 Benevento 4 Entella 4 Verona 4 Cremonese 3* Catanzaro 3 Juve Stabia 2 Sampdoria 1* Carrarese 1

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 5ª giornata

Venerdì 18 settembre

Ore 20:30

Juve Stabia-Cesena

Sabato 19 settembre

Ore 15:00

Carrarese-Benevento

Cremonese-Entella

Palermo-Padova

Ore 17:15

Sampdoria-Catanzaro

Ore 19:30

Ascoli-Avellino

Domenica 20 settembre

Ore 15:00

Arezzo-Südtirol

Verona-L.R. Vicenza

Ore 17:15

Mantova-Pisa

Ore 19:30

Modena-Empoli