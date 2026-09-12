Asse Pafundi-Iemmello, il Catanzaro torna a vincere: la prima al Ceravolo è una festa

Dopo 3 gare giocate in trasferta a causa dei lavori della tribuna del Ceravolo, non ancora terminati come ci si aspettava (una parte dello stadio resta inagibile, ndr) il Catanzaro torna a giocare davanti alla sua gente e torna anche alla vittoria. Dopo 3 sconfitte contro Vicenza, Pisa e Sudtirol, che hanno portato in dote 0 punti e un poco lusinghiero ultimo posto in classifica, i giallorossi festeggiano il primo successo della nuova stagione.
Il protagonista? Il “Re”, Pietro Iemmello, con una rete decisiva nel finale sull’asse con il giovane Pafundi, intrigante colpo di mercato estivo, modello Liberali. Una chimica ancora tutta da costruire, nella quale si inserisce anche Pecorino, altro volto nuovo rispetto alla passata stagione, ma che promette di far divertire i tifosi catanzaresi.
Nel primo tempo il Catanzaro è propositivo ma senza riuscire a finalizzare. La chimica offensiva fra capitan Iemmello e le new entry Pafudini e Pecorino è ancora tutta da costruire. Proprio una combinazione fra i tre, con Pafundi che trova Iemmello che a sua volta imbecca per Pecorino, porta a una conclusione alta sulla traversa al 25′. Al 38′ Iemmello serve Pafundi, conclusione a lato di poco.
Nella ripresa il risultato non si sblocca, ma è la Carrarese ad andare vicina al gol: al 74′, sugli sviluppi di un corner, il tiro di Marconi finisce sul palo. Dieci minuti dopo il brivido, il Catanzaro passa in vantaggio: capitan Iemmello, imbeccato da Pafundi, supera il portiere e mette dentro il gol vittoria. Tre punti pesanti per i giallorossi che danno una bella iniezione di fiducia all’ambiente, visto l’inizio di campionato complicato, e regalano un po’ di serenità anche a mister Gorgone in vista dei prossimi impegni.
Risultati Serie B, 4ª giornata
Venerdì 11 settembre
Ore 19:00
Empoli-Arezzo 0-1
Ore 21:00
Pisa-Entella 1-4
Benevento-Verona 3-1
Sabato 12 settembre
Ore 15:00
L.R. Vicenza-Juve Stabia 1-0
Padova-Ascoli 1-1
Südtirol-Modena 1-1
Ore 17:15
Catanzaro-Carrarese 1-0
Ore 19:30
Cesena-Cremonese
Domenica 13 settembre
Ore 15:00
Avellino-Palermo
Ore 17:15
Mantova-Sampdoria
Classifica Serie B
- Palermo 9*
- Sudtirol 8
- Mantova 7*
- Modena 7
- Ascoli 7
- Padova 7
- Arezzo 6
- Pisa 6
- Avellino 6*
- Empoli 6
- Cesena 5*
- Vicenza 5
- Benevento 4
- Entella 4
- Verona 4
- Cremonese 3*
- Catanzaro 3
- Juve Stabia 2
- Sampdoria 1*
- Carrarese 1
* Una partita in meno
Prossimo turno Serie B, 5ª giornata
Venerdì 18 settembre
Ore 20:30
Juve Stabia-Cesena
Sabato 19 settembre
Ore 15:00
Carrarese-Benevento
Cremonese-Entella
Palermo-Padova
Ore 17:15
Sampdoria-Catanzaro
Ore 19:30
Ascoli-Avellino
Domenica 20 settembre
Ore 15:00
Arezzo-Südtirol
Verona-L.R. Vicenza
Ore 17:15
Mantova-Pisa
Ore 19:30
Modena-Empoli