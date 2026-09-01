“Aspromonte in stile vintage”, grande successo per il motoraduno di Gambarie

Territorio, identità e passione, i tre ingredienti che hanno decretato il grande successo dell’evento “Aspromonte in stile vintage”, organizzato dall’Associazione Reggina Mezzi Storici diretta da Natale Romeo, che continua con pari intensità l’opera di diffusione del motorismo storico portata avanti per un’intera esistenza dal compianto Lillo Cavallo. Un programma invitante che ha spaziato dal Museo del Bargamotto di Reggio Calabria, nel quale il direttore Vittorio Caminiti ha intrattenuto i presenti con la storia di questo pregiato agrume divenuto identitario della nostra terra, al transito in gruppo per le splendide strade del Parco Nazionale dell’Aspromonte, il bosco più fitto d’Europa, fino al ritorno in città nel tardo pomeriggio.

All’evento erano presenti decine di diversi modelli della produzione motociclistica dagli anni ‘30 fino ai primissimi anni 2000, con una rappresentanza di veicoli italiani e stranieri di assoluto pregio come una BSA Blue Star del 1933, una Triumph Twin 500 S del 1937, un Gilera Nettuno del 1948 ed ancora varie Honda degli anni ‘70, MV Agusta, Moto Guzzi Sport e Sidecar, Ducati Scrambler, fino ad arrivare ad enduro e scooter di fine anni ‘90, con bestseller come la Cagiva Freccia Special Edition, il Booster, il Si e soprattutto varie splendide esecuzioni dell ‘iconica Vespa, di decenni diversi.

Tale evento, il sesto della fitta agenda prevista dal Club Aremes Lillo cavallo per il 2026, si inquadra in un preciso disegno del sodalizio reggino di consolidamento dei valori del motorismo storico sia a due che a quattro ruote, finalizzato a preservare la massima attenzione e la massima sensibilità nei confronti di un patrimonio culturale e storico, prima ancora che prettamente tecnico. La produzione e l’evoluzione delle auto e delle moto oggi diventate vintage infatti, ha segnato passaggi di straordinaria importanza nella storia della nostra società, che vanno ricordati e consolidati anche e soprattutto presso le nuove generazioni.

Il pensiero del Presidente Natale Romeo: “questo 2026 non è solo un anno simbolico per la ricorrenza dei trent’anni di attività, bensì una stagione assolutamente intensa e premiante per la nostra associazione. Aspromonte Sile vintage è stato il sesto di 10 appuntamenti che abbiamo calendarizzato e così come precedenti, il successo registrato è stato veramente al di sopra di ogni previsione. Entusiasmo dei partecipanti ed interesse di chi ci guardava dall’esterno, che può diventare anch’ esso un cultore del motorismo storico per il traino emotivo che manifestazioni come queste esercitano sul pubblico, ci gratificano e ci spingono a preparare con ancora maggiore intensità i prossimi eventi prima della fine dell’anno. A titolo personale e di tutto il direttivo, ringrazio tutti i partecipanti, gli sponsor, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria e di Santo Stefano d’Aspromonte, il museo del bergamotto nella persona del Direttore Vittorio Caminiti, all’assessore stefanito Luigi Belmonte ed al consigliere comunale reggino Fabio Colella, ai Vespa Club di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Motta San Giovanni, agli imprenditori Pasquale Spadafora, Mafra Cosmetici, Zi Turi casa evoluta della tradizione e Demetrio Romeo della gelateria Tre Bottoni e la Casa Vinicola Romolo Buccellato“.