ASP Cosenza, aprono 9 ospedali e 26 case della comunità finanziati dal PNRR: il 10 settembre la presentazione

Nove Ospedali di Comunità e 26 Case della Comunità finanziati dal PNRR entrano nella nuova rete dell’assistenza territoriale dell’ASP di Cosenza, rafforzando un modello di sanità fondato sulla prossimità, sull’integrazione dei servizi e sulla presa in carico della persona. La nuova organizzazione sarà presentata giovedì 10 settembre, presso la Conference Hall “Pierluigi Nervi – San Francesco di Paola” della Scuola Misasi di Cosenza, nel corso di una giornata dedicata al futuro dell’assistenza territoriale.

Alle ore 9.30 è prevista la conferenza stampa con il Commissario dell’ASP di Cosenza Vitaliano De Salazar, che dialogherà con Riccardo Giacoia, caporedattore del Tgr Rai Calabria, sul nuovo modello organizzativo e sul ruolo delle Case e degli Ospedali di Comunità.

A seguire si terrà il convegno ECM “La casa e l’ospedale di comunità: il nuovo modello della sanità territoriale tra integrazione, prossimità e presa in carico della persona”, con responsabile scientifico la dottoressa Angela Riccetti e la partecipazione, tra gli altri, di professionisti di Agenas.

L’incontro sarà l’occasione per mettere a confronto professionisti sanitari, istituzioni e amministratori locali sulla costruzione della nuova rete, con l’obiettivo di rendere l’assistenza più accessibile, integrata e vicina ai bisogni delle comunità.

Il programma completo.