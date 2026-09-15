ASD Polisportiva Elio Sozzi, al via la nuova stagione: a settembre quattro Open Day gratuiti per scoprire la pallavolo

La ASD Polisportiva Elio Sozzi è pronta a dare il via alla nuova stagione sportiva con un’iniziativa dedicata a bambine, bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi alla pallavolo, conoscere la società e vivere un’esperienza all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità. Nel mese di settembre sono in programma quattro giornate di Open Day, durante le quali sarà possibile partecipare gratuitamente agli allenamenti, conoscere gli allenatori e lo staff della Polisportiva e muovere i primi passi nel mondo della pallavolo.
Gli appuntamenti si svolgeranno nelle giornate di:
- 17 settembre 2026
- 22 settembre 2026
- 24 settembre 2026
- 29 settembre 2026
Gli allenamenti si terranno presso il Centro Sportivo A.S.D. Elio Sozzi, in Via Calveri 56 a Reggio Calabria.
Un’opportunità per avvicinarsi allo sport
Per tutta la durata del mese di settembre, gli allenamenti saranno completamente gratuiti, offrendo a ragazze e ragazzi la possibilità di provare la pallavolo senza impegno e di conoscere da vicino la realtà della Polisportiva. A partire dal 1° ottobre, le attività proseguiranno nelle palestre individuate dalla società per la stagione sportiva. L’offerta è rivolta sia al settore femminile sia al settore maschile, con gruppi organizzati in base all’età.
Settore Femminile
18:00 – 19:00
- nate/i 2018–2021 (maschile e femminile)
- nate 2017–2015
19:00 – 20:00
- nate 2014–2013
- nate 2012–2009
Settore Maschile
19:00 – 20:00
- nati 2017–2014
- nati 2013–2009
L’obiettivo della ASD Polisportiva Elio Sozzi non è soltanto quello di insegnare la tecnica e i fondamentali della pallavolo, ma soprattutto quello di creare un ambiente in cui ragazze e ragazzi possano crescere attraverso i valori dello sport. Passione, amicizia, spirito di squadra, rispetto e crescita personale sono infatti i principi alla base del progetto sportivo della società.
“La pallavolo è molto più di una semplice disciplina sportiva – sottolinea la Polisportiva Elio Sozzi –. È un’occasione per stare insieme, stringere amicizie, imparare a collaborare e crescere dentro e fuori dal campo. Con gli Open Day di settembre vogliamo aprire le porte della nostra società a tutte le famiglie che desiderano conoscere la nostra realtà e permettere ai più giovani di vivere in prima persona la bellezza dello sport di squadra“.
La società invita quindi famiglie, bambine, bambini e ragazzi a partecipare agli Open Day e a cogliere l’occasione per conoscere la Polisportiva e provare la pallavolo in un contesto sereno, inclusivo e divertente.
Per informazioni e iscrizioni:
- 320/6017340 – 392/3675959
- eliosozzi74@gmail.com