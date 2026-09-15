ASD Polisportiva Elio Sozzi, al via la nuova stagione: a settembre quattro Open Day gratuiti per scoprire la pallavolo

La ASD Polisportiva Elio Sozzi è pronta a dare il via alla nuova stagione sportiva con un’iniziativa dedicata a bambine, bambini e ragazzi che vogliono avvicinarsi alla pallavolo, conoscere la società e vivere un’esperienza all’insegna dello sport, del divertimento e della socialità. Nel mese di settembre sono in programma quattro giornate di Open Day, durante le quali sarà possibile partecipare gratuitamente agli allenamenti, conoscere gli allenatori e lo staff della Polisportiva e muovere i primi passi nel mondo della pallavolo.

Gli appuntamenti si svolgeranno nelle giornate di:

17 settembre 2026

22 settembre 2026

24 settembre 2026

29 settembre 2026

Gli allenamenti si terranno presso il Centro Sportivo A.S.D. Elio Sozzi, in Via Calveri 56 a Reggio Calabria.

Un’opportunità per avvicinarsi allo sport

Per tutta la durata del mese di settembre, gli allenamenti saranno completamente gratuiti, offrendo a ragazze e ragazzi la possibilità di provare la pallavolo senza impegno e di conoscere da vicino la realtà della Polisportiva. A partire dal 1° ottobre, le attività proseguiranno nelle palestre individuate dalla società per la stagione sportiva. L’offerta è rivolta sia al settore femminile sia al settore maschile, con gruppi organizzati in base all’età.

Settore Femminile

18:00 – 19:00

nate/i 2018–2021 (maschile e femminile)

nate 2017–2015

19:00 – 20:00

nate 2014–2013

nate 2012–2009

Settore Maschile

19:00 – 20:00

nati 2017–2014

nati 2013–2009

L’obiettivo della ASD Polisportiva Elio Sozzi non è soltanto quello di insegnare la tecnica e i fondamentali della pallavolo, ma soprattutto quello di creare un ambiente in cui ragazze e ragazzi possano crescere attraverso i valori dello sport. Passione, amicizia, spirito di squadra, rispetto e crescita personale sono infatti i principi alla base del progetto sportivo della società.

“La pallavolo è molto più di una semplice disciplina sportiva – sottolinea la Polisportiva Elio Sozzi –. È un’occasione per stare insieme, stringere amicizie, imparare a collaborare e crescere dentro e fuori dal campo. Con gli Open Day di settembre vogliamo aprire le porte della nostra società a tutte le famiglie che desiderano conoscere la nostra realtà e permettere ai più giovani di vivere in prima persona la bellezza dello sport di squadra“.

La società invita quindi famiglie, bambine, bambini e ragazzi a partecipare agli Open Day e a cogliere l’occasione per conoscere la Polisportiva e provare la pallavolo in un contesto sereno, inclusivo e divertente.

Per informazioni e iscrizioni: