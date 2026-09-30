Arte e cultura uniscono lo Stretto: il 3 ottobre l’inaugurazione dell’ExpoArte dei Due Mari

L'inaugurazione di ExpoArte dei Due Mari si terrà, sabato 3 ottobre, alle 18, presso il palazzo del Consiglio regionale della Calabria

Expoarte dei due mari

È ai nastri di partenza l’ExpoArte dei Due Mari che sabato 3 ottobre alle 18 nel palazzo del Consiglio regionale della Calabria “Tommaso Campanella” aprirà le sue porte al pubblico. Dopo Messina, la manifestazione che trova nell’arte contemporanea il suo linguaggio condiviso, sarà inaugurata anche a Reggio Calabria con un unico fil rouge il tema delle “Connessioni”. All’inaugurazione interverranno il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo; il sindaco, on. Francesco Cannizzaro e i promotori di Expo Arte dei Due Mari Gianfranco Pistorio e Stefania Arcidiacono, rispettivamente presidente e vicepresidente della Biennale d’arte di Messina.

A seguire il concerto del duo musicale Simona e Renato (violino e oboe), a cura della Fidapa Morgana, mentre alle 20 si terrà l’inaugurazione, alla Pinacoteca Civica, della mostra di arti visive.

Domenica 4 ottobre, alle 17, sarà invece inaugurata la mostra allestita all’Accademia – Art Gallery con un aperitivo di benvenuto aperto alla cittadinanza volto a promuovere l’incontro tra il pubblico e i linguaggi dell’arte contemporanea. La manifestazione, che ha come madrina la giornalista Letizia Lucca, si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura, del Cnr, degli Assessorati ai Beni Culturali e all’identità siciliana e al Turismo, sport e spettacolo, del Consiglio regionale della Calabria, del Museo regionale “Maria Accascina”, dell’Autorità di  sistema portuale dello Stretto, dei Comuni di Messina e Reggio Calabria, delle Arcidiocesi e delle Camere di commercio di Messina e Reggio e di 52 tra enti, ordini professionali e associazioni che fanno capo alle due sponde dello Stretto.

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