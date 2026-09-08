Ars Sicilia, Salvaggio aderisce a Forza Italia: “la scelta più naturale che potessi fare”

“L’adesione al Gruppo di Forza Italia è il passo più naturale che potessi fare. Ho parlato con il commissario Minardo e con il presidente Schifani, e ho trovato in loro ascolto e sintonia. Ma la decisione viene da lontano: sono stato iscritto a Forza Italia fin dagli esordi, mi sono candidato con questo simbolo nel 2006 a Canicattì e poi nel 2022 alle regionali. Per me è quindi un ritorno a casa”. Lo dichiara il deputato regioanale Luigi Salvaggio, commentando il suo ingresso nel gruppo parlamentare di Forza Italia all’ARS. “Vengo dal mondo dell’impresa, ho fatto il consigliere comunale per tre mandati e vicepresidente del Consiglio a Canicattì. La politica la vivo sul campo, non sui giornali. E so che per dare risposte alla provincia di Agrigento e alla Sicilia occorre stare vicino alla gente, senza proclami, ma con i fatti”, evidenzia.

“Per questo metterò il mio impegno al servizio del gruppo e del partito, con la serietà che ho sempre messo nel lavoro e nell’amministrazione locale. Non prometto miracoli, ma lavoro sodo: è quello che so fare”, conclude Salvaggio.