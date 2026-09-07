Arghillà, una nuova rinascita (finalmente)! Partiti oggi i lavori di bonifica e pulizia: “dopo 12 anni di inefficienze, Cannizzaro passa ai fatti e mantiene le promesse”

Una nuova fase per Arghillà. Sono iniziati ufficialmente questa mattina i lavori di pulizia e bonifica del quartiere della zona nord di Reggio Calabria, con mezzi e operai già impegnati nelle aree interessate dagli interventi annunciati di recente dal sindaco Francesco Cannizzaro. L’avvio delle operazioni è stato accolto con soddisfazione dal Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita” e dalla presidente Patrizia D’Aguì, che ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’intervento, arrivato a un mese dall’annuncio delle misure straordinarie per il quartiere.

La presidente del gruppo civico ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, rivendicando il rispetto degli impegni assunti dall’amministrazione comunale. “Oggi è un giorno di rinascita e, come Presidente del Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita”, posso finalmente dire con soddisfazione che la promessa è stata mantenuta. Ad un mese esatto dall’annuncio delle misure straordinarie per il nostro amato quartiere, questa mattina sono ufficialmente iniziate le operazioni di pulizia e bonifica. Lo vedete con i vostri occhi: i mezzi operativi sono già sul campo”.

Secondo D’Aguì, l’intervento rappresenta un segnale di discontinuità rispetto al passato, dopo anni caratterizzati da difficoltà nella gestione del territorio. “Dopo ben dodici anni segnati da inefficienze, ritardi e un immobilismo che ha soffocato le speranze della nostra comunità, l’avvio immediato di questi interventi segna un cambio di passo concreto e tangibile. A soli trenta giorni dalle comunicazioni, la nuova amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro è passata dalle parole alle azioni, affrontando direttamente il degrado presente in punti critici come area nord del Quartiere”.

Un intervento da 120 mila euro per il ripristino del decoro

Il primo intervento di bonifica, secondo quanto comunicato dal Gruppo Civico, ha un valore di 120 mila euro ed è destinato al ripristino del decoro urbano nelle aree maggiormente critiche del quartiere. “Questo primo intervento da 120 mila euro per il ripristino del decoro è la dimostrazione che l’amministrazione Cannizzaro ha preso a cuore Arghillà. Voglio esprimere la mia piena fiducia e il sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale e, in particolare, al Sindaco Cannizzaro, per aver mantenuto la parola data. La loro determinazione nell’affrontare un’emergenza storica è un segnale di speranza che non possiamo e non vogliamo ignorare”.

L’avvio dei lavori viene considerato dal gruppo civico un primo passo all’interno di un percorso più ampio di riqualificazione del quartiere. L’obiettivo dichiarato è accompagnare gli interventi di pulizia con nuovi investimenti e progetti strutturali. “Il Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita” accoglie con immenso favore l’inizio di questi lavori. Ma questo è solo l’inizio. Con lo stesso spirito di collaborazione costruttiva che ha portato a questo risultato, intendiamo lavorare fianco a fianco con l’amministrazione Cannizzaro. Il nostro obiettivo è unico: il rilancio di Arghillà”.

Patrizia D’Aguì ha poi ribadito la volontà del gruppo di contribuire al percorso di trasformazione del quartiere, anche attraverso il monitoraggio delle attività future. “Siamo pronti a dare il nostro contributo, a vigilare e a lavorare insieme affinché alle pulizie straordinarie di oggi seguano gli investimenti e i progetti integrati promessi per il domani. Con l’ingresso di Arghillà nell’agenda strategica di governo e i 5 milioni di euro dedicati nel c.d. “Decreto Caivano”, le prospettive sono concrete. La nostra comunità attende risposte strutturali e di lungo periodo, e insieme all’amministrazione Cannizzaro, siamo determinati a realizzarle. Arghillà merita dignità, sicurezza e servizi efficienti. E insieme, ci arriveremo”.