Arghillà, Romeo (Reggio Futura): “il Piano firmato da Piantedosi è una svolta storica”

Il capogruppo in Consiglio Comunale esalta i cinque interventi strategici e la riapertura del presidio di Polizia: "Cannizzaro centra un altro grande obiettivo per Reggio Calabria"

Daniele Romeo

“La firma del Piano per Arghillà da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rappresenta un momento di svolta storico e concreto, per uno dei quartieri più complessi della periferia nord della nostra città. Il finanziamento di ben 5 linee di intervento strategiche dimostra la grande e costante attenzione del Governo guidato da Giorgia Meloni nei confronti di Reggio Calabria, della Calabria e di tutto il Mezzogiorno”. A dichiararlo in una nota è Daniele Romeo, Capogruppo di Reggio Futura in Consiglio Comunale.

“Siamo di fronte alla prova tangibile – prosegue Romeo – di come l’Esecutivo Meloni non lasci indietro nessuno e guardi alle periferie non come luoghi di isolamento, ma come priorità assolute dell’agenda di Governo. L’impegno profuso dal Premier Giorgia Meloni e dalla sua squadra di Governo si traduce in atti concreti, risorse certe e risposte immediate ai bisogni dei cittadini. Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la costante dedizione dimostrata e alla Sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, punto di riferimento attento, tenace e da sempre in prima linea per la tutela e lo sviluppo della nostra terra”.

“Un plauso speciale – evidenzia il capogruppo di Reggio Futura – va al Sindaco Cannizzaro, che a pochi mesi dal suo insediamento è riuscito a centrare un altro traguardo di portata storica per la città”.

“Quando il Governo Meloni, la Regione Calabria e l’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Cannizzaro operano in totale sintonia, le risposte per la comunità arrivano veloci ed efficaci. La forza di questo intervento risiede proprio in una perfetta sinergia a tre livelli: la visione strategica e la copertura finanziaria garantite dall’Esecutivo nazionale, il supporto strutturale della Regione e la collaborazione operativa del Comune sul territorio. È questo il modello di buongoverno che funziona e che sta restituendo alla nostra città la centralità politica che merita”.

“Il Piano non concede spazio a palliativi temporanei, ma affronta i nodi strutturali del quartiere attraverso 5 linee di intervento fondamentali: riqualificazione urbana e abitativa per restituire decoro, vivibilità e dignità agli spazi ed alloggi pubblici; sicurezza e legalità attraverso il potenziamento dei presidi di controllo del territorio e il contrasto all’abusivismo e al degrado; inclusione e servizi sociali per dare supporto reale alle famiglie, ai minori e contrastare l’emarginazione; potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti per ricucire il legame tra Arghillà e il centro cittadino, eliminando ogni forma di isolamento; presidi educativi e aggregativi per offrire ai giovani opportunità di crescita, sport e socialità”.

Tra i punti qualificanti dell’accordo – sottolinea Romeoc’è l’attesissima riapertura del presidio di Polizia ad Arghillà. Si tratta del ripristino di una presenza dello Stato fondamentale per il quartiere, che proprio l’Amministrazione guidata da Giuseppe Scopelliti volle e istituì per prima per garantire sicurezza e legalità ai cittadini. Purtroppo, negli scorsi anni, il centrosinistra ha colpevolmente e inspiegabilmente smantellato quel presidio, abbandonando il quartiere al degrado e lasciando i cittadini privi di un punto di riferimento essenziale. Oggi, grazie all’impegno del Governo Meloni, rimediamo a quel grave errore e restituiamo alle famiglie di Arghillà la sicurezza che meritano“.

Reggio Futura continuerà a sostenere con determinazione questo percorso virtuoso. Arghillà ha finalmente intrapreso la strada del riscatto e della rinascita, grazie ad una visione politica chiara e alla presenza forte, autorevole e concreta del Governo Meloni al fianco dei reggini”, conclude Daniele Romeo.

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