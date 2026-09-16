Arghillà, il SAP: “il ritorno del posto fisso di Polizia è la risposta concreta alle denunce del Sindacato”

Il Ministro Piantedosi conferma l’impegno dello Stato sottoscrivendo un accordo tra il Ministero dell’Interno, Comune ed istituzioni del territorio per la riqualificazione di Arghillà, quartiere a nord di Reggio Calabria. “Nel programma rientra il ripristino del posto fisso di Polizia, l’immobile individuato sarà interessato da lavori di ristrutturazione per consentire il ritorno di un presidio stabile delle forze dell’ordine nel quartiere”. È questo il passaggio delle dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, per la Segreteria Provinciale del SAP di Reggio Calabria, assume particolare rilievo e rappresenta un risultato concreto rispetto a una richiesta avanzata e sostenuta esclusivamente da quasi due anni dalla nostra Organizzazione Sindacale.

“Abbiamo insistito più volte sulla necessità di ripristinare un distretto della Polizia di Stato ad Arghillà – sottolinea il SAP – perché riteniamo che, in un territorio caratterizzato da importanti criticità, la presenza continuativa dello Stato rappresenti un elemento fondamentale di sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini di quella zona periferica della città. Esprimiamo, pertanto, apprezzamento e gratitudine al Ministro Piantedosi, all’Amministrazione comunale ed al Sindaco Francesco Cannizzaro per aver raccolto e portato all’attenzione delle istituzioni le esigenze di sicurezza del quartiere. Un ringraziamento particolare va inoltre all’Assessore Comunale Antonino Maiolino che ha ripreso e sostenuto le istanze del SAP, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di restituire ad Arghillà un presidio di Polizia”.

“Quanto annunciato dal Ministro è esattamente ciò che abbiamo chiesto: non interventi occasionali ma il ritorno ad un presidio stabile delle Forze dell’Ordine. Ora auspichiamo che il percorso venga portato avanti rapidamente con la ristrutturazione dell’immobile e la successiva riapertura del posto fisso di Polizia che nel tempo e con adeguate assegnazioni di uomini e mezzi sia elevato a Commissariato sezionale. Per il SAP, dunque, grazie ad un amministrazione comunale che ha saputo raccogliere le segnalazioni fatte nel tempo si apre una fase nuova, dalle denunce si passerà alla concreta realizzazione del presidio che restituirà ai cittadini di Arghillà una presenza dello Stato visibile e continuativa che contribuirà ad elevare il livello di sicurezza e di legalità nel quartiere”.