ARCEA Calabria, autorizzati pagamenti per oltre 42,5 milioni di euro in favore dell’agricoltura calabrese

Oltre 42,5 milioni di euro in favore delle aziende agricole calabresi. L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), con l’adozione del Decreto PSP n. 34, ha formalizzato la liquidazione di complessivi 42.520.013,44 euro a valere sugli interventi del CSR Calabria 2023/2027. A darne notizia è l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. Il provvedimento consente di riconoscere alle aziende agricole beneficiarie un anticipo pari all’85% dell’importo ammissibile per l’annualità 2026, con un’accelerazione significativa rispetto alle tempistiche registrate lo scorso anno.

Nel 2025, infatti, i medesimi pagamenti erano stati accreditati il 30 novembre. Un risultato reso possibile dall’immediato recepimento della Circolare AGEA n. 61357 del 22 luglio 2026, relativa alla “Domanda unificata interventi (Sistema Integrato Gestione e Controllo – SIGC) Anticipi PAC 2026”.

Nel dettaglio, la parte più consistente delle risorse riguarda l’intervento SRA29, per il quale sono stati autorizzati 29.915.209,01 euro per l’annualità 2026, ai quali si aggiungono 494.909,21 euro relativi al 2025. Per l’intervento SRA01 sono invece destinati 6.741.277,02 euro per il 2026 e 39.337,62 euro per il 2025, mentre sull’intervento SRA30 vengono autorizzati 5.314.575,89 euro per l’annualità 2026 e 484,92 euro per quella 2025. Completa il quadro l’intervento SRA14, con 14.219,77 euro riferiti all’annualità 2025. Il totale delle erogazioni autorizzate raggiunge così 42.520.013,44 euro.

“Mettiamo a disposizione dell’agricoltura calabrese oltre 42 milioni e mezzo di euro e, soprattutto, riusciamo a farlo con tempi più rapidi rispetto allo scorso anno – dichiara l’assessore Gallo –. Per le nostre aziende poter contare tempestivamente sulle risorse significa avere maggiore liquidità per programmare l’attività, sostenere i costi e continuare a investire. Dietro questo risultato c’è un lavoro amministrativo importante, portato avanti da ARCEA e dalle strutture regionali con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il sistema delle erogazioni e trasformare rapidamente le risorse disponibili in sostegno concreto per il mondo agricolo”.

“Vogliamo dare agli agricoltori calabresi non soltanto risorse, ma anche certezze sui tempi – prosegue Gallo –. Ridurre le attese e velocizzare i pagamenti significa costruire un rapporto più efficace tra istituzioni e imprese. Continueremo a lavorare in questa direzione, perché sostenere chi produce, investe e crea occupazione nelle aree rurali significa sostenere lo sviluppo dell’intera Calabria”.

L’autorizzazione dei pagamenti rappresenta dunque un passaggio rilevante nell’attuazione del CSR Calabria 2023/2027, sia per l’entità delle somme coinvolte sia per l’anticipo delle tempistiche, con l’obiettivo di assicurare alle imprese agricole maggiore disponibilità finanziaria e accompagnarne gli investimenti e la competitività.