Arabia Saudita, stop al petrolio verso l’Europa: raffinerie in allarme dopo l’attacco all’oleodotto Est-Ovest

L’Arabia Saudita si prepara a interrompere le forniture di petrolio greggio alle raffinerie europee nel prossimo mese dopo l’attacco che ha colpito il principale oleodotto Est-Ovest, una delle infrastrutture più importanti per il trasporto del greggio saudita. A riferirlo è Bloomberg, secondo cui il taglio dell’approvvigionamento riguarderebbe tutti i clienti europei che hanno contratti a lungo termine con la compagnia petrolifera saudita. La decisione potrebbe avere conseguenze sul mercato energetico internazionale, in un momento in cui l’Europa resta fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio.

Il blocco delle forniture saudite alle raffinerie europee

Secondo le informazioni riportate da Bloomberg, Saudi Aramco avrebbe comunicato ai propri clienti europei una riduzione delle consegne di greggio per il prossimo mese. La sospensione sarebbe legata ai danni subiti dall’oleodotto Est-Ovest, noto anche come Petroline, una dorsale strategica che collega i giacimenti della zona orientale dell’Arabia Saudita con i terminali sul Mar Rosso, permettendo al Paese di esportare petrolio anche evitando il passaggio dallo Stretto di Hormuz. Il taglio interesserebbe in particolare le forniture destinate alle raffinerie europee, con ripercussioni potenziali sui flussi commerciali di una delle principali rotte energetiche globali.

Perché l’oleodotto Est-Ovest è un’infrastruttura strategica

L’oleodotto Est-Ovest saudita rappresenta una componente fondamentale della rete energetica del Regno. La sua funzione è garantire una via alternativa per il trasporto del greggio verso i mercati internazionali, riducendo la dipendenza dalle rotte marittime più esposte a tensioni geopolitiche.

Un’interruzione o una limitazione del suo funzionamento può quindi incidere direttamente sulla capacità di esportazione dell’Arabia Saudita, uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio.

Per l’Europa, che negli ultimi anni ha diversificato le proprie fonti energetiche ma continua a importare grandi quantità di greggio dall’estero, una riduzione delle forniture saudite potrebbe tradursi in una maggiore pressione sul mercato.

Mercati energetici sotto pressione

La notizia arriva in una fase delicata per il settore energetico globale. Le quotazioni del petrolio sono particolarmente sensibili a qualsiasi evento che possa modificare gli equilibri tra domanda e offerta. L’Arabia Saudita è infatti uno dei principali attori dell’OPEC e ogni variazione significativa della sua capacità produttiva o distributiva può influenzare le aspettative degli operatori finanziari e delle compagnie energetiche.

Il possibile stop alle forniture europee non significa necessariamente una crisi immediata degli approvvigionamenti, ma rappresenta un elemento di forte attenzione per raffinerie, governi e aziende del settore.

L’Europa guarda alle alternative per garantire il petrolio

Le raffinerie europee potrebbero ora valutare forniture alternative da altri produttori internazionali per compensare eventuali riduzioni del greggio saudita. Tra i possibili fornitori alternativi figurano Paesi come Stati Uniti, Norvegia, Iraq e altri produttori del Medio Oriente, anche se la sostituzione di grandi volumi in tempi rapidi può comportare costi aggiuntivi e maggiore volatilità dei prezzi. La situazione resta quindi monitorata dagli operatori energetici, mentre si attendono ulteriori informazioni sull’entità dei danni all’oleodotto Est-Ovest e sui tempi necessari per il pieno ripristino delle normali esportazioni.